Thêm nhiều đơn tố cáo chủ đầu tư King Bay, Công an Đồng Nai chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM điều tra

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đã chuyển hàng chục đơn tố giác của người dân là khách hàng mua nhà tại dự án King Bay (xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) tố cáo chủ đầu tư và đơn vị môi giới lừa dối, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng, nội dung tố giác nêu trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai nên đơn vị đã chuyển đơn tố giác kèm theo tài liệu có liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng đã tiến hành xác minh vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo đơn tố cáo của một số người dân tố cáo đại diện Công ty CP Free Land và Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản Star Beach xảy ra tại TP.HCM.

Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hàng chục đơn tố cáo của khách hàng mua dự án King Bay cho Công an TP.HCM để điều tra.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP.HCM đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM - phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống các ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam tiến hành phong tỏa tài khoản của Công ty CP Free Land, Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh bất động sản Star Beach (đơn vị phát triển và phân phối dự án), cùng 2 cá nhân là bà Vũ Minh Lý (Tổng Giám đốc Công ty Free Land) và bà Nguyễn Thị Thanh Tú (Tổng Giám đốc Cty Star Beach, thuộc Tập đoàn bất động sản TLM Real Estate Corporation).

Các ngân hàng tạm ngưng giao dịch rút tiền tại các tài khoản. Tổng số tiền tạm ngưng giao dịch không vượt quá 49,7 tỷ đồng và tiến hành việc thực hiện ngưng giao dịch vào cùng một thời điểm đối với các tài khoản mở tại ngân hàng khác nhau. Điều này nhằm tránh sự tẩu tán tài sản từ chủ tài khoản.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đề nghị các ngân hàng cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản. Cung cấp bản sao kê các giao dịch của các tài khoản, từ thời điểm tháng 6/2016 đến nay và cho biết số dư hiện có của các tài khoản đứng tên của các công ty, cá nhân liên quan.

Trường hợp có số dư đã được tạm ngưng, cơ quan điều tra đề nghị thống kê chi tiết số tiền và thông tin từng tài khoản đã tạm ngưng giao dịch.

Công ty Free Land là chủ đầu tư của nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó có dự án Khu dân cư 125ha (tên thương mại là King Bay) ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch.

Dự án này được giới thiệu ra thị trường có quy mô 125 ha, tổng chi phí đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Hiện nay, dự án trên vẫn được chào bán và đơn vị phát triển là Tập đoàn bất động sản TLM Real Estate Corporation.

Tuy nhiên, thời gian qua hàng loạt khách hàng đã giăng băng rôn, gửi đơn tố cáo khắp nơi việc chủ đầu tư dự án này "lừa đảo bán dự án" khi không bàn giao sản phẩm như cam kết.

Liên quan đến vụ việc này, PV đã liên hệ và để lại nhiều nội dung cho Tập đoàn bất động sản TLM Real Estate Corporation từ ngày 27/4, tuy nhiên đến nay đã nhiều ngày trôi qua nhưng phía công ty vẫn chưa có phản hồi.