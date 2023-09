Thêm tài xế xe du lịch trình báo bị "dính bẫy" bàn chông đinh ở Long An Thêm tài xế xe du lịch trình báo bị "dính bẫy" bàn chông đinh ở Long An

Tài xế L.S. (30 tuổi, ngụ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) cho biết, bẫy chông đinh do xe anh cán qua là do nhóm người nào đó đặt trên lộ để làm điều mờ ám.