Theo chương trình làm việc, sáng 22/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh QH

Sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Viễn Thông (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND

Vào ngày 2/6, Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND. Tại phiên thảo luận đã có 21 đại biểu phát biểu, trong đó ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật cũng như nhiều nội dung tại Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nhất là sự cần thiết ban hành luật theo quy trình tại một kỳ họp.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật, nhất là đối với các lực lượng lao động đặc biệt, lĩnh vực đặc thù trong Công an nhân dân và tập trung thảo luận về: thời gian công tác để xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng; số lượng vị trí bổ sung có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; việc bổ sung quy định cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng (bổ sung 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội); việc bổ sung quy định cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng;

Về cấp bậc hàm cấp tướng đối với đơn vị mới thành lập; về cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá đối với Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Trung đoàn trưởng; hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an; lộ trình, thời điểm áp dụng tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất, nhất là các trường hợp tăng ngay; về quy định trường hợp đặc biệt được kéo dài hơn 62 tuổi đối với nam và hơn 60 tuổi nữ; hiệu lực thi hành; về thẩm quyền ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn thăng quân hàm trước niên hạn, thăng quân hàm vượt cấp, kéo dài độ tuổi phục vụ...