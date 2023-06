Ngày 20/6, tại Lai Châu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04), Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo phương án nghiệp vụ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý trên tuyến Tây Bắc.



Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: C04

Theo báo cáo của C04, sau gần 2 năm triển khai thực hiện phương án nghiệp vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc, công an 6 tỉnh gồm: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai đã chủ động triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt các yêu cầu đặt ra.



Chỉ tính từ 15/9/2022 đến nay đã phát hiện, bắt giữ gần 2.728 vụ, hơn 3.451 đối tượng phạm tội về ma túy, khám phá thành công 116 chuyên án. Thu giữ gần 90kg + 520.305 viên ma túy tổng hợp, hơn 200kg heroin, gần 102kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan; triệt xóa 56 điểm, 3 tụ điểm phức tạp về ma túy.

Trong đó, riêng Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập và đấu tranh thành công chuyên án chung với Lào, bắt giữ 15 đối tượng quốc tịch Lào và Việt Nam; thu giữ 38 bánh heroin, 3kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng và 157 viên đạn cùng nhiều vật chứng có liên quan. Hay Công an tỉnh Sơn La đã xác lập và đấu tranh thành công chuyên án chung với Lào, bắt giữ 02 đối tượng quốc tịch Lào; thu giữ gần 25.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an các tỉnh trên tuyến đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng ở khu vực biên giới trên cơ sở quán triệt nguyên tắc lực lượng công an là chủ trì, nòng cốt trong công tác phòng, chống ma túy, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, công tác cai nghiện.

Tại Hội nghị, đại diện công an các tỉnh, thành phố tuyến Tây Bắc đã thảo luận đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống tội phạm về ma túy trên địa bàn và tuyến trong thời gian tới.

Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên phát biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: C04

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, tuyến Tây Bắc vẫn là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, đặc biệt là các tỉnh có biên giới giáp nước bạn Lào.

Với đặc điểm tình hình về địa lý chịu tác động trực tiếp từ tình hình tội phạm khu vực Tam giác vàng đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với công an các tỉnh tuyến Tây Bắc trong việc giải quyết tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn các tỉnh.

Trong thời gian tới, để thực hiện các phương án nghiệp vụ có hiệu quả, đi vào chiều sâu, thực chất, không để đi sau đối tượng phạm tội và đúng hướng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, công an các địa phương phải đẩy mạnh công tác nắm tuyến, nắm địa bàn; chú trọng công tác phòng, chống ma túy theo hướng chuyên sâu, đồng bộ; tham mưu thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định của Luật Phòng, chống ma túy, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác phòng, chống ma túy; nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản trong đấu tranh phòng, chống ma túy, đảm bảo chủ động kiểm soát tình hình.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: C04

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị, địa phương, trong đó tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan trong phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn ma túy tại khu vực biên giới. Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy đối với nước bạn Lào và Trung Quốc, tổ chức phối hợp điều tra, lập xác các chuyên án chung với lực lượng chức năng của Trung Quốc và Lào để tổ chức đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống tội phạm ma túy…

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Thư khen của Bộ Công an cho Công an TP.Lai Châu vì đã xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa cho gia đình cụ ông Giàng A Súa (102 tuổi) và cụ bà Má Thị Tùng (101 tuổi) ở xã Sùng Phài, TP.Lai Châu từ nguồn ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Lai Châu và nguồn xã hội hóa.