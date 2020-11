Theo dấu những kẻ chuyên trộm gương ô tô

Khó có thể kể hết những khó khăn của trinh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm (Hà Nội) khi điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của những kẻ trộm cắp gương ô tô. Nhưng với bản lĩnh dày dặn, sự kiên trì đeo bám, các anh đã khám phá, bắt giữ ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ loại tài sản này.

Các đối tượng và tang vật trong vụ án.

Những vụ trộm gây bức xúc

Thời gian qua, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) liên tục xảy ra các vụ trộm cắp gương ô tô. Do ở đây tập trung nhiều khu đô thị, nhưng những khu được xây dựng từ khoảng năm 2005 trở về trước đều không có tầng hầm, người dân phải để xe ở vỉa hè, sân chung cư. Một số khu biệt thự, nhà liền kề thì ỷ lại vào lực lượng bảo vệ nên cũng để xe ngoài đường.

Ngày 30/4/2020, anh Nguyễn Tiến A điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Lexus RX 350 đến nhà người thân tại khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm. Do chủ quan gia đình có camera an ninh nên anh A để xe tại vỉa hè trước nhà mà không trông coi. Đến 15h cùng ngày, ra lấy xe thì anh phát hiện bị mất 2 gương chiếu hậu. Do bận công việc nên đến ngày 2/5, anh A mới đến trụ sở công an trình báo.

Theo Thiếu tá Bùi Kiến Quốc Dũng - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận (CAQ) Nam Từ Liêm, các đối tượng trộm cắp thường nhằm vào gương chiếu hậu là loại phụ tùng tương đối dễ lấy và có giá trị cao. Có những cặp gương như gương xe Rolls Royce có giá lên tới khoảng 200 triệu đồng, hay các dòng xe Mercedes cao cấp cũng có giá khoảng 150 triệu đồng.

Và để thực hiện thành công một phi vụ trộm cắp, các đối tượng chuyên nghiệp chỉ mất 2 phút là lấy xong một đôi gương chiếu hậu. Với loại tội phạm này, một là bắt quả tang, hai là phải đầy đủ hình ảnh các đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội thì chúng mới thừa nhận. Ít khi có đối tượng nào thành khẩn khai báo việc mình đã gây ra bao nhiêu vụ trộm gương ô tô trên địa bàn nên việc đấu tranh với chúng gặp rất nhiều khó khăn.

Lần theo dấu vết

Trở lại với vụ việc của anh A, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân, Đội Cảnh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát hệ thống camera an ninh tại khu vực để dựng đối tượng nghi vấn. Đồng thời, chỉ huy Đội cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn nhằm phát hiện đối tượng.

Từ hình ảnh camera tại hiện trường, các trinh sát phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy kiểu dáng Honda Dream, BKS: 29M1-61xx đi trộm cắp tài sản. Theo những hình ảnh trong camera, các đối tượng dừng xe máy đứng cách đầu ô tô của anh A khoảng 10m. Sau đó 1 tên đi bộ sang vỉa hè vườn hoa đối diện đứng quan sát, tên còn lại ngồi trên xe máy nổ máy sẵn có nhiệm vụ cảnh giới. Khi thấy không có người, gã lưu manh lại gần chiếc xe và bẻ gương một cách rất thuần thục. Ngay cả chiếc dây điện cũng được gã dùng kìm cắt khéo léo.

Bẻ xong chiếc thứ nhất, gã mang ra đưa cho đồng bọn đang ngồi trên xe và quay lại tiếp tục bẻ chiếc thứ hai. Xong xuôi, cặp đôi phóng xe về hướng đường Nguyễn Cơ Thạch. Chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm đã bố trí nhiều tổ trinh sát, tuần tra liên tục trên các tuyến đường, đặc biệt chú trọng đến những chiếc xe Honda Dream và những nam thanh niên có đặc điểm nhân dạng như hình ảnh trong camera an ninh. Trinh sát cũng sử dụng đồng thời nhiều biện pháp nghiệp vụ, xác định người đang sở hữu chiếc xe máy Honda Dream mang BKS: 29M1-61xx, nhưng nhóm đối tượng vẫn như bóng chim tăm cá.

Một tia hy vọng lóe lên khi kết quả xác minh cho thấy người đang sử dụng chiếc xe máy Honda Dream là Trần Huy Anh, địa chỉ ở số nhà 21, ngõ 11 phố Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân. Tuy nhiên, tại địa chỉ nêu trên Trần Huy Anh không sinh sống và những người hàng xóm cũng thông tin, Huy Anh cùng gia đình đã chuyển về Quảng Ninh từ nhiều năm nay, nhưng không biết ở đâu.

Sa lưới

Mặc dù còn nhiều công việc khác khá bận rộn, nhưng suốt 6 tháng trời ròng rã các trinh sát vẫn kiên trì đeo bám vụ việc này. Đội Cảnh sát hình sự tin rằng, chỉ có tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường thì mới ngăn chặn được nạn trộm cắp gương ô tô.

Đêm 13/10, trong một phiên tuần tra như mọi ngày trên địa bàn, các trinh sát phát hiện chiếc xe máy Honda Dream BKS: 29M1-61xx di chuyển trên đường. Vẫn là 2 nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng với chiếc túi nylon đen treo ở gần yếm xe máy, các anh khẳng định đây là những đối tượng cần tìm và yêu cầu 2 nam thanh niên dừng xe để kiểm tra hành chính. Khi chiếc túi nilon được mở ra, những dụng cụ dùng để trộm cắp gương ô tô lộ diện, 2 thanh niên biết không thể thoát đã phải nhận tội.

Trần Huy Anh (SN 1997 hiện đang cư trú tại số nhà 57 phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và Lê Tuấn Anh (SN 1995, hiện đang ở tại phố Khương Trung, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) được xác định chính là 2 đối tượng thực hiện vụ trộm cắp gương chiếu hậu chiếc xe ô tô Lexus RX 350 của anh Nguyễn Tiến A vào ngày 30/4/2020.

Theo đó, Huy Anh hiện sinh sống tại Quảng Ninh. Mỗi lần có ý định kiếm tiền, gã lại phóng chiếc xe Dream lên Hà Nội rủ Lê Tuấn Anh đi bẻ trộm gương. Xong xuôi vụ nào, gã lại về Quảng Ninh ngay lập tức. Đó là lý do vì sao các trinh sát đã tăng cường tuần tra, thông báo đề nghị các đơn vị bạn phối hợp nhưng kẻ trộm gương vẫn “bóng chim tăm cá”. Mở rộng điều tra, cặp đôi khai nhận sau khi lấy trộm gương xe ô tô của anh A, chúng còn rủ thêm đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (hiện chưa xác định được) tham gia trộm gương xe Mercedes.

Cụ thể, trưa 11/9, trước cửa một căn biệt thự trong khu đô thị Mễ Trì Hạ, cả ba phát hiện chiếc xe ô tô Mercedes S450 màu xanh để trước cửa nhà không có người trông giữ. Huy Anh ngồi trên xe máy cảnh giới để Tuấn Anh và Minh Tuấn cùng nhau bẻ 2 chiếc gương chiếu hậu của chiếc xe. Sau đó cả ba lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Huy Anh một mình mang 2 chiếc gương xe Mercedes vừa trộm cắp được bán cho Nguyễn Anh Tuấn (SN 1973, trú tại ngõ 624 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) được 4 triệu đồng. Huy Anh chia cho Tuấn Anh 1.350.000 đồng, chia cho Minh Tuấn 1.350.000 đồng, còn hắn giữ lại 1,3 triệu đồng.

Các đối tượng sẽ phải nhận một bản án thích đáng vì hành vi gây ra. Nhưng vụ việc cũng là bài học với các chủ xe ô tô cần phải chủ động, cảnh giác bảo vệ tài sản của chính bản thân mình.