Thí sinh nói đề Toán thi vào lớp 10 Hà Nội "dễ thở", giáo viên nhận định ra sao?

Thầy Hồng Trí Quang, giáo viên Toán tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho rằng đề thi đảm bảo tinh thần tinh giản của Bộ GDĐT. "Cấu trúc đề thi từ bài 1 - 4 giống đề thi năm 2019, tuy nhiên không thấy xuất hiện đồ thị hàm bậc hai cũng như tam thức bậc hai. Mặc dù đây là đơn vị kiến thức rất quan trọng trong chương trình học kỳ II nhưng năm nay có thể do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không đưa vào trong đề thi. Bài số 5 là một bài về phương trình vô tỉ nhưng vẫn dùng kiến thức về bất đẳng thức như các năm trước" - thầy Quang nói.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội đã hoàn thành môn cuối cùng là môn Toán.

Cụ thể, các đơn vị kiến thức xuất hiện trong đề thi:

Bài 1: (2 điểm ) Căn thức và các bài toán liên quan

Bài 2: (2 điểm) 1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình (toán chuyền động); 2) Ứng dụng của hình không gian trong thực tế

Bài 3 (2,5 điểm) 1) Giải hệ phương trình; 2) Đồ thị hàm số (đồ thị hàm bậc nhất)

Bài 4 (3 điểm) Hình học

Bài 5 (0,5 điểm) Giải phương trình vô tỉ.

Đề thi mới có ứng dụng thực tế của hình không gian mà chưa mạnh dạn cho nhiều bài toán ứng dụng thực tế hơn. Ví dụ như bài toán về ứng dụng của hàm số, các bài toán về tài chính, những bài toán này xuất hiện nhiều trong cuộc sống và hy vọng rằng đề thi năm sau sẽ có nhiều sự đổi mới hơn.

Nhìn chung đề thi năm nay có sự đổi mới so với nhiều năm trước, đã cho những bài toán về ứng dụng của hình không gian. Đề thi cũng điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh do học sinh nghỉ học nhiều ở học kỳ II nên một số đơn vị kiến thức được tập trung kiểm tra ở học kỳ I. Mức độ đề thi nhẹ nhàng hơn so với năm ngoái. Phổ điểm năm nay sẽ cao hơn, phổ biến ở mức 7-8 điểm. Giáo viên cũng mong đề thi năm sau có nhiều bài toán ứng dụng thực tế hơn.

Thầy Nguyễn Mạnh Cường, giáo viên Toán tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng đánh giá đề có cấu trúc tương tự các năm trước, nhẹ nhàng hơn so với các năm trước, thiếu vắng phần định lý Vi-ét thay phân loại bằng bất đẳng thức bởi phương trình vô tỉ. Đề phù hợp với đa số học sinh. Sẽ có nhiều điểm cao, phổ điểm sẽ rơi nhiều vào 7,5-8 điểm.