Thí sinh tự do có được xét học bạ năm 2023 không?

Năm 2023, thí sinh tự do sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT bằng phiếu tại đơn vị đơn đăng ký dự thi do Sở GDĐT quy định từ ngày 4/5 - 17h ngày 13/5/2023. Thí sinh tự do có thể sử dụng bất cứ phương thức xét tuyển nào trong năm 2023, kể cả xét học bạ.

Theo lưu ý của Bộ GDĐT, thí sinh tự do đã có bằng THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký nguyện vọng để xét tuyển bằng phương thức khác với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT vẫn phải đăng ký, chỉ khai từ mục 1 đến mục 11 và mục 13 trên phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Kể cả thí sinh không sử dụng điểm thi THPT để xét tuyển đại học, khi tích vào mục 9 thí sinh diện không sử dụng điểm thi THPT để xét tuyển sẽ không phải khai báo môn thi.

Thí sinh đến trường làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hưng

Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của Bộ GDĐT nhấn mạnh, thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do) nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 15/6 đến ngày 20/7/2023.

Vì vậy, thí sinh tự do đăng ký xét tuyển học bạ có thể đăng ký thi THPT năm 2023 trước ngày 13/5/2023 hoặc từ ngày 15/6 đến ngày 20/7/2023 tùy trường hợp của mình.

Khi được cấp tài khoản để đăng nhập vào Hệ thống quản lý thi, thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu, thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị đăng ký dự thi để cấp lại.

Đăng ký bài thi tổ hợp/môn thi thành phần, thí sinh tự do chỉ được đăng ký dự thi các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh không được thay các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.