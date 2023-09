Quá trình nghiên cứu hồ sơ về cái chết của bà V.T.C., các điều tra viên chú ý tới một tình tiết khá đặc biệt. Đó là việc nghi phạm không lục lọi ngôi nhà, mà chỉ cạy khóa duy nhất chiếc tủ nhỏ có chứa tiền. Cơ quan công an nhận định, nghi phạm nắm rất rõ cách sinh hoạt cũng như vị trí để tiền của nạn nhân.

Đi tìm manh mối

Một ngày đầu tháng 4/2021, người thân phát hiện bà V.T.C (SN 1956, trú bản Làng Mới, xã Bản Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) tử vong trong bể nước trước nhà. Do bà V. tuổi đã cao, mắt kém, ban đầu gia đình nghĩ có thể nạn nhân trượt chân ngã vào bể nước dẫn tới tử vong. Tuy nhiên, khi tiếp cận hiện trường, Công an tỉnh Lào Cai xác định, bà C. đã bị sát hại.

Anh Qu. (con trai bà C.) cho hay trước đó gia đình có thuê một nam thanh niên về để khoan đá. Người này ở nhà nạn nhân nhiều ngày và nằm ngủ gần chiếc tủ đựng tiền.

Công tác rà soát camera các hộ dân gần hiện trường vụ án được tiến hành. Các điều tra viên thu được một đoạn clip ghi lại diễn biến ngay trước cổng nhà bà C. Theo nội dung đoạn clip này, sáng 2/4/2021, nhà bà C. xuất hiện một thanh niên đi xe máy đến. Người này dựng xe ở ngoài đường rồi đi vào trong. Khoảng 10 phút sau, anh ta chạy ra với dáng vẻ hoảng hốt, nhanh chóng lên xe đi theo hướng về TP. Lào Cai.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CACC.

Xét về mặt thời gian, thời điểm thanh niên lạ mặt này xuất hiện trùng khớp với thời điểm nạn nhân bị sát hại.

"Camera đặt ở quá xa, hình ảnh thu lại khá mờ, thanh niên khả nghi lại đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín nên người thân của bà C. không thể nhận diện được đây có phải là người thanh niên mà gia đình đã thuê khoan đá trước đó hay không", một cán bộ Đội Trọng án, Phòng CSHS, Công an tỉnh Lào Cai kể lại lại.

Với tinh thần quyết tâm, không bỏ lọt tội phạm, Phòng CSHS, Công an tỉnh Lào Cai, đã chia từng mũi trinh sát rà soát dọc cung đường mà nghi phạm tẩu thoát, cũng như truy tìm mọi thông tin liên quan đến gã thợ khoan đá có nghi vấn. Cơ quan công an nhận định, đối tượng nghi vấn được camera ghi lại rất có thể chính là người thợ khoan đá được gia đình thuê về từ những tháng trước.

Các trinh sát bắt đầu lần theo cung đường mà đối tượng di chuyển. Theo đó, sau khi vào nhà bà C., thanh niên này đi về hướng xã Bản Vược, qua trung tâm huyện Bát Xát, đường về TP. Lào Cai.

Tại xã Bản Vược, các trinh sát tìm được một đoạn camera khác từ cửa hàng sửa chữa xe máy. Theo đó, đối tượng khả nghi đi một chiếc xe hiệu Honda Win vào sửa. Những hình ảnh này khá rõ nét nên công an đã chụp lại và đưa cho người nhà nạn nhân nhận dạng.

Khi nhìn vào bức ảnh, dù đối tượng đeo khẩu trang, nhưng người thân bà C. lập tức nhận ra hắn chính là gã thanh niên đã được thuê đến nhà để khoan đá. Biển kiểm soát xe máy của nghi phạm cũng được rà soát. Kết quả cho thấy đây là xe của một người dân sống tại Sa Pa. Tuy nhiên, khi làm việc với chủ xe, người này cho biết đã bán xe từ rất lâu. Đến thời điểm hiện tại không thể nhớ nổi người mua là ai, ở đâu, số điện thoại thế nào…Vụ án vừa có chút manh mối lại đi vào ngõ cụt.

Lật mặt

Lúc này, lực lượng điều tra tại hiện trường đã đi khắp các xã, hỏi từng người dân về việc có từng thuê ai đến đây khoan đá hay không? May mắn thay, có một hộ dân cho biết họ từng thuê một người có tên là Ký, thường gọi là Ký khoan đá, sinh sống tại xã Thanh Bình (Sa Pa, Lào Cai). Ngoài ra, người này cho biết thanh niên này còn có một tên gọi khác là Khé. Nhân chứng cũng mở điện thoại và cung cấp được số của đối tượng này cho công an. Ẩn số của vụ án bắt được được giải mã từ đây.

Tiếp tục tiến hành xác minh tại xã Thanh Bình, công an xã trả lời ở địa phương không có ai tên là Ký. Tuy nhiên, có một thanh niên tên Khé và thông tin Khé đến địa phương làm khoan đá cho 1 số hộ dân là chính xác.

Ngay sau đó, các trinh sát đã xác minh đối tượng nghi vấn tên đầy đủ là Chảo Ông Khé (SN 1993, trú thôn Bản Vược, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai). Khé là đối tượng vừa ra tù được một thời gian với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dấu vân tay của nghi phạm thu được tại cánh tủ nhà nạn nhân C. được đưa ra so sánh, kết quả hoàn toàn trùng khớp với Khé. Qua rà soát, công an biết được Khé đang lẩn trốn tại thị xã Sa Pa nên nhanh chóng tổ chức vây bắt.

Cảnh sát xác định nghi phạm là Chảo Ông Khé, làm nghề khoan đá thuê. Ảnh: CACC.

Khi tới nhà, Khé đi vắng, các trinh sát được người dân cho hay, Khé là kẻ ham mê trò chơi điện tử.

Nhiều mũi trinh sát được chia ra khắp nơi để tiến hành rà soát toàn bộ các quán Internet trên địa bàn thị xã Sa Pa. Mọi công tác được diễn ra nhanh chóng, nhằm mục tiêu sớm đưa nghi phạm về cơ quan công an để điều tra.

Tại một quán nhỏ, trinh sát phát hiện chiếc xe máy mà Khé sử dụng khi gây án đang đỗ trước cửa. Gã sát thủ nhanh chóng bị lực lượng chức năng bắt giữ trong sự ngỡ ngàng của y.

(Còn tiếp)