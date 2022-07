Thị trường bất động sản sơ cấp phía Nam tăng trưởng mạnh

Sáng 7/7, DKRA Vietnam tổ chức chương trình Báo cáo thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM và vùng phụ cận 6 tháng đầu năm.

Theo DKRA Vietnam, 6 tháng đầu năm 2022 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh ở phân khúc căn hộ ở nguồn cung và sức cầu, trở thành phân khúc chủ đạo dẫn dắt thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM.

Về diễn biến của thị trường bất động sản sơ cấp tại TP.HCM và vùng phụ cận, DKRA Vietnam ghi nhận có sự tăng trưởng mạnh về cả nguồn cung lẫn lượng tiêu thụ ở hầu hết các phân khúc. Với thị trường thứ cấp, mặt bằng giá tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thanh khoản thứ cấp sụt giảm.

Riêng đối với với loại hình bất động sản nghỉ dưỡng, thị trường ghi nhận tín hiệu khởi sắc từ phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng và nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng.

Phân khúc đất nền phía Nam tiếp tục giữ vị thế chủ lực của thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: V.D

Cụ thể, phân khúc đất nền trong 6 tháng đầu năm 2022 đón nhận khoảng 30 dự án với nguồn cung khoảng 4,904 sản phẩm, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Lượng tiêu thụ đạt khoảng 3,863 nền, xấp xỉ 79% tổng nguồn cung mở bán mới, tăng khoảng 28% so với cùng kỳ năm 2021.

Thị trường đất nền vùng phụ cận tiếp tục giữ vị thế chủ lực, tập trung chủ yếu ở thị trường Long An và Bình Dương khi chiếm 74% nguồn cung mới. Riêng tại TP.HCM, thị trường tiếp tục khan hiếm nguồn cung mới.

Phân khúc căn hộ trong 6 tháng ghi nhận nguồn cung mới tăng mạnh với 38 dự án mở bán (khoảng 16,803 căn), tăng 96% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 84% nguồn cung mới, tăng 77% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thị trường TP.HCM duy trì vị trí dẫn đầu khi chiếm 75,6% nguồn cung và 79,3% lượng tiêu thụ mới toàn thị trường. Nguồn cung tập trung chủ yếu tại khu Đông, phân khúc hạng A tiếp tục dẫn dắt thị trường, chiếm 58,7% tổng nguồn cung mở bán trong kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, phân khúc nhà phố, biệt thự ghi nhận có sự sụt giảm và phân bổ không đồng đều về nguồn cung. Ảnh: V.D

Bất động sản nghỉ dưỡng sôi động

Đối với nguồn cung nhà phố, biệt thự tại khu vực TP.HCM và các tỉnh giáp ranh có sự sụt giảm và phân bổ không đồng đều. Trong 6 tháng qua, thị trường đón nhận 3,142 căn nhà phố, biệt thự đến từ 29 dự án, bằng 55% so với cùng kỳ năm 2021.

Tỷ lệ tiêu thụ đạt 64% tương đương 2,007 căn, bằng 88% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung mới có xu hướng dịch chuyển về khu vực về tinh như Đồng Nai, Long An,…Giá bán sơ cấp ngày càng tăng, thị trường TP.HCM thiết lập mặt bằng giá mới với mức giá bán lên đến 700 tỷ đồng/căn. Đồng Nai ghi nhận giá bán cao nhất lên đến 107 tỷ đồng/căn.

Ngoài ra, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng ghi nhận diễn biến sôi động và tín hiệu khởi sắc ở hầu hết các loại hình nhờ những thông tin phục hồi tích cực của hoạt động du lịch.

Cụ thể, nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng 6 tháng đầu năm 2022 đón nhận 26 dự án mở bán với hơn 2,700 căn, tăng 53% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tiêu thụ đạt mức khá cao, tương đương 75%, gấp 2.5 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, phân khúc nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng ghi nhận nguồn cung mới với 5.,145 căn đến từ 23 dự án, tăng 2.7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt 75%.

Riêng condotel ghi nhận sự sụt giảm nguồn cung so với cùng kỳ năm trước, nhưng tăng đáng kể so với 6 tháng cuối năm 2021. Cụ thể, thị trường đón nhận 1,591 căn condotel mở bán đến từ 8 dự án. Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới khoảng 595% tương đương 944 căn, bằng 58% so với 6 tháng đầu năm 2021.

Về thị trường 6 tháng cuối năm 2022, DKRA Vietnam dự báo nguồn cung mới và sức cầu của phân khúc đất nền không có nhiều đột biến và tiếp tục duy trì ổn định như giai đoạn đầu năm. Nguồn cung tập trung tại các dự án đã mở bán trước đó và phân bổ ở thị trường giáp ranh TP.HCM như Đồng Nai, Long An và Bình Dương. Mặt bằng giá đất nền cũng được dự báo duy trì mức ổn định trong giai đoạn cuối năm.