Thị trường điện thoại thông minh ở Nga suy giảm, sẽ chìm sâu vì chiến sự Ukraine

Năm 2021, thị trường điện thoại thông minh ở Nga có sự sụt giảm nhẹ so với năm trước đó. Nhưng trong khi có nhiều lý do cho sự suy giảm ban đầu này, có vẻ như xu hướng tiêu cực cũng có thể tiếp tục vào năm 2022, do cuộc chiến sự giữa Nga và Ukraine đang diễn ra ngày càng căng thẳng.

Theo hãng nghiên cứu Counterpoint Research, hiện tại thị trường thiết bị cầm tay của Nga đã giảm 7% so với năm 2021. Mặc dù, nó đã chứng kiến mức tăng 10% so với quý 4 năm 2021. Trong thời gian này, Samsung tiếp tục dẫn đầu thị trường chiếm 30% thị phần đáng kể. Counterpoint lưu ý rằng, điện thoại dòng Galaxy A của Samsung chiếm hơn một nửa số lượng xuất xưởng của hãng này qua Nga trong năm 2021. Galaxy A12 hiện là một trong những điện thoại Android tốt nhất dưới 200 USD đã thành công rực rỡ tại Nga, và vẫn là mẫu điện thoại phổ biến nhất của công ty vào năm 2021 tại thị trường này.

Tiếp theo là Xiaomi với 23%, điều này phần lớn là do dòng Redmi, chiếm hơn 3/4 số lượng xuất xưởng năm 2021 vào Nga, còn Apple với 13% thị phần, Honor và Realme lần lượt xếp sau với 6% và 5%. Sự sụt giảm khiêm tốn vào năm 2021 chủ yếu là do chu kỳ nâng cấp chậm hơn đối với người tiêu dùng khi chuyển đổi sử dụng các thiết bị tầm trung sang cao cấp.

Samsung thống trị thị trường smartphone Nga với 30% thị phần, tiếp theo là Xiaomi, Apple và các thương hiệu Trung Quốc khác. Ảnh: @Counterpoint Research.

Hơn nữa, Giám đốc Nghiên cứu Tarun Pathak tuyên bố rằng: "Các thương hiệu Trung Quốc đóng góp 44% tổng thị trường smartphone vào năm 2021 so với 46% vào năm 2020. Sự sụt giảm có thể là do Huawei thua lỗ, nhưng các thương hiệu Trung Quốc đang tăng trưởng trở lại, đặc biệt là Xiaomi, HONOR và Realme. Xiaomi đã và đang tăng dần thị phần của mình trên thị trường cùng với Samsung và Apple tại Nga.

Tuy nhiên, khu vực này có thể chứng kiến sự sụt giảm mạnh hơn nữa vào năm 2022, khi Pathak nói thêm rằng: "Cuộc chiến sự hiện tại đã thay đổi toàn bộ bối cảnh và đẩy thị trường thiết bị cầm tay vào tình trạng không chắc chắn. Đồng nội tệ Nga RUB giảm sẽ dẫn đến việc tăng giá mạnh trong ngắn hạn do lượng hàng tồn kho hạn chế và việc giao hàng bị đình chỉ ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt từ phía Mỹ cũng như Liên minh EU. Ngoài ra, khi các lệnh trừng phạt ngày càng gia tăng, các nhà sản xuất smartphone sẽ khó có thể đưa ra một chiến lược sản xuất và phân phối thiết bị smartphone một cách chính xác".

Theo Counterpoint, Apple gần đây đã đình chỉ hoạt động bán hàng của mình tại Nga và các thương hiệu điện thoại thông minh khác có thể sẽ làm theo. Sau thông tin trên, nhiều thiết bị của hãng tại Nga đã bị đẩy giá bán lên cao. Theo Yandex Market, mỗi chiếc iPhone ở Nga đã tăng từ 10.000-20.000 Rup (2-4 triệu đồng).

"Người dân đổ xô đi mua các thiết bị điện tử khiến cho giá điện thoại tăng. Chúng tôi định giá các thiết bị và phụ kiện dựa trên nhu cầu, lượng hàng tồn kho và tình hình thực tế của thị trường", VimpelCom, một trong những tập đoàn viễn thông lớn nhất của Nga cho biết.

Không chỉ riêng iPhone, nhiều sản phẩm của Samsung cũng đồng loạt tăng giá. Các mặt hàng điện tử khác như TV, máy tính xách tay cũng bị đẩy giá lên cao khoảng 17-40% so với trước đây.

Nguyên nhân của tình trạng tăng giá là do các nhà bán lẻ lo ngại xung đột Nga - Ukraine và các lệnh cấm vận từ phương Tây có thể ảnh hưởng đến nguồn cung thiết bị trong tương lai. Theo hãng này, bất chấp xung đột Nga-Ukraine, các OEM Trung Quốc có thể chiếm thêm thị phần tại Nga trong năm nay.

Có thể thấy, việc Nga tấn công Ukraine không phải là điềm báo tốt cho thị trường điện thoại thông minh của nước này. Và báo cáo mới từ Counterpoint Research cho biết thị trường thiết bị cầm tay của nước này có thể bị ảnh hưởng sâu đậm theo hướng tiêu cực trong năm nay.

Samsung tạm dừng các lô hàng điện thoại, chip tới Nga. Ảnh: @AFP.

Samsung tạm dừng các lô hàng điện thoại, chip tới Nga

Công ty Samsung đã đình chỉ các lô hàng sản phẩm đến Nga do những diễn biến địa chính trị hiện nay, gia nhập danh sách ngày càng nhiều các công ty từ Apple Inc. đến Microsoft Corp, tất cả đang tạm dừng bán hàng và dịch vụ tại quốc gia này sau cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24/2 vừa qua.

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang tích cực theo dõi tình hình phức tạp trong một tuyên bố gửi qua email cho tờ Bloomberg. Xuất khẩu sang Nga tất cả các sản phẩm của Samsung, từ chip đến điện thoại thông minh và điện tử tiêu dùng đã bị đình chỉ.

"Suy nghĩ của chúng tôi là hướng tới tất cả những người đã bị ảnh hưởng và ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo sự an toàn của tất cả nhân viên và gia đình của họ tại Ukraine", Samsung cho biết trong tuyên bố. Công ty đang quyên góp 6 triệu đô la, bao gồm 1 triệu đô la cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng cho các nỗ lực nhân đạo trong khu vực.

Ngoài lo ngại về chiến tranh, hoạt động ở Nga đã trở thành thách thức đối với các công ty bên ngoài, do các lệnh trừng phạt, lệnh cấm của Hoa Kỳ đối với các giao dịch với ngân hàng trung ương của nước này, cũng như sự sụt giảm nhanh chóng của đồng nội tệ Nga RUB.

Tuần rồi, Microsoft đã lên án "cuộc xâm lược vô cớ, vô cớ và bất hợp pháp" của Nga đối với Ukraine và cho biết, họ sẽ đình chỉ tất cả các hoạt động bán sản phẩm và dịch vụ mới ở Nga. Apple đã ngừng bán iPhone và bắt đầu hạn chế dịch vụ Apple Pay cũng như các sản phẩm phổ biến khác ở Nga, đồng thời xóa các ứng dụng RT News và Sputnik News khỏi các App Store khỏi quốc gia này. HP Inc., nhà cung cấp PC lớn nhất cho Nga cũng đã ngừng xuất khẩu sang nước này cũng như Intel Corp.