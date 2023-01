Thị trường mua bán đồ cũ, sản phẩm công nghệ biến động trước Tết Nguyên đán

Tết là dịp người tiêu dùng chi tiêu sắm sửa nhiều nhất. Tuy nhiên với một năm kinh tế đặc biệt khó khăn như năm nay, hầu hết các ngành hàng, đặc biệt là các sản phẩm có giá trị cao như đồ gia dụng, thiết bị điện tử và không thiết yếu đều giảm dao động từ 4% - 14% so với trung bình sức mua của cả năm. Điểm sáng của thị trường là ngành hàng thời trang vẫn tăng trưởng 9% do nhu cầu mua sắm quần áo mới đón Tết, thái độ cởi mở hơn về việc mua quần áo cũ,…

SỨC MUA SMARTPHONE CŨ TĂNG RẤT MẠNH

Theo thống kế của Chợ Tốt, so với cùng kỳ dịp Tết năm 2022, nhu cầu chi tiêu trên các sản phẩm có giá trị cao vẫn bị ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế chung và giảm từ 8% - 21%. Riêng các sản phẩm công nghệ giá bình dân, linh phụ kiện thay thế, đính kèm vẫn duy trì mức tăng từ 3% - 5%.

Trái ngược với xu hướng giảm của bên mua, số lượng đăng tin thanh lý các sản phẩm công nghệ dịp cuối năm tăng mạnh từ 5% - 24%. Trong đó, thanh lý và sử dụng hàng cũ, bao gồm cả mặt hàng công nghệ, dần trở thành xu hướng chi tiêu mới trong bối cảnh hiện tại khi người dùng dần nhận thức hiện giá trị về kinh tế và môi trường của hàng đã qua sử dụng.

Khách hàng ưu tiên lựa chọn điện thoại cũ giảm nhẹ 10% nhưng điện thoại mới lại giảm mạnh gấp 2,4 lần tương đương 24%. (Nguồn: ChoTot)

Trên nền tảng Chợ Tốt, điện thoại cũ dần được ưa chuộng bởi tốc độ ra mắt các sản phẩm mới liên tục và dòng điện thoại sau không có quá nhiều khác biệt về công nghệ so với dòng trước đó.

“Tỉ lệ tăng trưởng của lượt đăng bán smartphone cũ so với cùng kỳ tính bằng lần lần so với tốc độ tăng trưởng của tin đăng sản phẩm mới. Lượt đăng bán điện thoại mới giữ ở mức ổn định so với cùng kỳ trước đó, trong khi mức độ tăng trưởng của điện thoại cũ phát triển mạnh lên tới 23%”, đại diện Chợ Tốt cho hay.

Ngoài ra, việc người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu mua điện thoại. Khách hàng ưu tiên lựa chọn điện thoại cũ để tiết kiệm chi phí, minh chứng là lượng mua điện thoại cũ chỉ giảm nhẹ 10% nhưng điện thoại mới lại giảm tới 24%. Xu hướng mua bán điện thoại cũ được dự đoán sẽ phục hồi và phát triển mạnh mẽ sau khi nền kinh tế ổn định trở lại.

"Nhà Táo" chiếm lĩnh danh sách top điện thoại được liên hệ mua nhiều nhất. Theo thống kê của Chợ Tốt, trong top 10 điện thoại cũ được liên hệ mua nhiều nhất, mặc dù đã có sự ra mắt của các dòng mới hơn nhưng iPhone 12 Pro Max đã qua sử dụng hiện vẫn thuyết phục được người dùng ở mọi mặt bởi những tính năng tuyệt vời mà chiếc điện thoại này mang lại.

Không chỉ riêng điện thoại cũ, nhà Táo tiếp tục chiếm lĩnh bảng xếp hạng top điện thoại mới được liên hệ mua nhiều nhất trên nền tảng Chợ Tốt. iPhone 14 Pro Max 128GB và 256GB là phiên bản được yêu thích trong series 14 mới nhất của iPhone.

MỞ RỘNG TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG DỊP TẾT

Tiên phong trong việc mở ra hoạt động chăm sóc khách hàng, nâng cao trải nghiệm sản phẩm mới chính hãng, hiện Samsung đã có gần 60 cửa hàng Samsung Store trên toàn quốc. Tiếp nối Samsung, ngày 14/1/2023, Sony cũng đánh dấu sự hiện diện cửa hàng đầu tiên Sony Store tại Việt Nam ở Vincom Đồng Khởi TP.HCM và Apple cũng cho ra mắt dịch vụ Apple Care+.

Cửa hàng trải nghiệm đầu tiên Sony Store tại Vincom Đồng Khởi TP.HCM.

Với thiết kế hiện đại, bắt mắt, Sony Store trưng bày những sản phẩm mới nhất và cao cấp của hãng như TV, loa Bluetooth, loa Karaoke, tai nghe cao cấp, máy ảnh và máy quay, máy chơi game PlayStation 5, máy nghe nhạc Walkman…

Cửa hàng trải nghiệm đầu tiên của Sony có những khu vực để người dùng có thể trải nghiệm hình ảnh và âm thanh đúng với tiêu chuẩn Sony, gồm 8 khu vực từ việc trải nghiệm máy ảnh, máy quay, cho đến các dòng TV BRAVIA mới nhất, góc âm thanh tại gia (Home Cinema)…

Cuối tuần qua, FPT Shop cũng đã khai trương cửa hàng gia dụng thứ 300 tại số 35 Trần Huỳnh, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Sự kiện đánh dấu việc tăng tốc vượt bậc của hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm các thiết bị gia dụng của người tiêu dùng, đặc biệt trong dịp Tết Quý Mão này. Năm 2023, FPT Shop sẽ tiếp tục mở rộng các cửa hàng kinh doanh gia dụng, nâng lên 600 cửa hàng và phủ khắp 63 tỉnh thành để tăng độ phủ và chăm sóc khách hàng mọi miền đất nước.

Ngoài ra, Apple cũng vừa mở bán Apple Care+ tại Việt Nam. Apple Care là một dịch vụ bảo hành cao cấp được cung cấp bởi Apple. Apple Care+ được bán trực tiếp tại nhà phân phối Việt Nam cụ thể sẽ chỉ được bán đại lý ủy quyền AAR trở lên và đã có kí hợp đồng với đại lý bảo hiểm do Apple chỉ định.

Cụ thể, khách hàng mua Apple Care+ sẽ nhận lợi các quyền lợi bảo hành cao cấp như tăng thời gian bảo hành chính hãng từ 1 năm lên 3 năm với MacBook, iMac, Mac mini, Mac Pro, Apple TV, Apple Display và sau 3 năm được “renew” tiếp; Tăng thời gian bảo hành chính hãng từ 1 năm lên 2 năm với iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, AirPod Max, HomePod và sau 2 năm được “renew” tiếp; Không giới hạn số lần bảo hành do bị tai nạn, rơi vỡ, vào nước; Bảo hành phần cứng tất cả các lỗi nhà sản xuất; Bảo hành cả phụ kiện đi kèm máy; Bảo hành chai pin, phù pin hoặc pin dưới 80% sẽ được thay pin mới. Đặc biệt, Apple bảo hành toàn cầu, tại tất cả các Apple store hoặc các Trung tâm bảo hành uỷ quyền Apple trên toàn thế giới.

Theo đại diện của CellphoneS, nhà bán lẻ vừa được nâng cấp lên mở bán Apple Care+, có một thay đổi lớn là với Apple Care+ khách hàng sẽ chỉ có thể mua được khi mua máy mới và mua trong tối đa 60 ngày từ khi máy được kích hoạt. Trong khi đó với Apple Care, khách hàng có thể tùy chọn thời điểm mua Apple Care chỉ cần còn trong thời gian bảo hành của Apple. Do vậy với Apple Care+ các sản phẩm xách tay không thể mua được, khách hàng cần lưu ý điều này để đảm bảo quyền lợi của mình.

Tại thị trường Việt Nam, Apple Care+ sẽ được cung cấp cho các sản phẩm iPhone, Apple Watch, iPad, iMac, Macbook, Màn hình, Airpods, Apple TV và giá bán của Apple Care + không chênh lệch quá nhiều so với Apple Care cũ.