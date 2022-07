Mới đây, trên trang cá nhân của Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 Thiện Nhân đã phát sóng trực tiếp lên tiếng về sự việc cắt đứt liên lạc với gia đình. Cùng livestream với nữ ca sĩ là người chị Ngân Trác, người được cho là đang sống chung với Thiện Nhân.

Thiện Nhân đã có những trải lòng về lý do cắt liên lạc với người nhà (Nguồn: FBNV).

Thiện Nhân cùng bạn gái livestream lên tiếng

Trong livestream, Thiện Nhân chia sẻ hiện cô đang có cuộc sống an toàn vui vẻ bên bạn gái đồng giới. Lý do Thiện Nhân quyết định cắt đứt liên lạc với gia đình là do những mâu thuẫn đã có từ trước với người nhà. Một phần lý do bởi gia đình không chấp nhận chuyện tình cảm của Thiện Nhân và bạn gái.

Thiện Nhân bật khóc nức nở khi chia sẻ về lý do cắt đứt liên lạc với gia đình. (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, ngay từ khi có tình cảm với Ngân Trác, Thiện Nhân đã cùng người yêu đồng giới về ra mắt gia đình và xin phép gia đình được qua lại. Tuy nhiên, mối quan hệ của Ngân Trác và Thiện Nhân bị gia đình phản đối.

Bên cạnh đó, Thiện Nhân cũng tiết lộ, hơn một năm qua cô đã không còn có quyền quản trị fanpage mang tên Thiện Nhân. Ca sĩ sinh năm 2002 đã ngỏ ý với gia đình mong muốn lấy lại quyền quản trị nhưng bị từ chối.

"Nhân luôn hiểu một điều gia đình luôn luôn là số 1 và sẵn sàng dang rộng vòng tay để mình trở về. Nhưng với một số người, họ bị tổn thương trong chính gia đình, tại sao mọi người lại quy chụp mọi tội lỗi cho Nhân. Tại sao mọi người lại quy chụp em bất hiếu và không thương cha mẹ?", Thiện Nhân nức nở nói.

Nữ ca sĩ cũng cho biết, cô hoàn toàn không chặn số gia đình và phía gia đình vẫn có thể liên lạc qua Ngân Trác. Xuất hiện chung trong livestream, bạn gái Ngân Trác của Thiện Nhân cũng cho biết, cả hai có quen biết từ trước khi Thiện Nhân thi Giọng hát Việt nhí 2014. Tuy nhiên, cả hai chỉ mới có tình cảm thật sự từ đầu năm 2022. Không có chuyện Ngân Trác dụ dỗ hay bỏ bùa Thiện Nhân khiến cô rời xa gia đình.

Ngân Trác và Thiện Nhân đã công khai hẹn hò từ đầu năm 2022 nhưng bị gia đình phản đối. (Ảnh chụp màn hình)

Khi công khai mối quan hệ với Ngân Trác, gia đình tạo nhiều áp lực cho Thiện Nhân, gọi điện nhắn tin liên tục khiến Nhân căng thẳng. Vậy nên Thiện Nhân đã chọn cách dừng liên lạc với gia đình. Cô cũng cho biết sẽ cung cấp địa chỉ cho gia đình vào một thời điểm thật sự thích hợp.

Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trước đó. (Ảnh: Ngân Trác)

Cuối livestream, Thiện Nhân cũng mong được cộng đồng mạng thấu hiểu và không đẩy mọi chuyện đi quá xa. Cô không quên gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến gia đình. Bên cạnh đó, Thiện Nhân cũng bật mí những dự định trong tương lai về việc mở rộng công ty du lịch và lấn sân sang lĩnh vực thời trang.



Trước đó, trên Fanpage của Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 Thiện Nhân bất ngờ đăng tải bài viết gây chú ý. Theo nội dung của bài viết này, gia đình của Thiện Nhân cầu khẩn cộng đồng mạng giúp đỡ vì đã mất liên lạc với nữ ca sĩ suốt thời gian qua. Ngay sau đó, Dân Việt đã liên lạc tới số điện thoại anh trai của Thiện Nhân để xác minh thông tin tuy nhiên chưa nhận được sự hồi âm.