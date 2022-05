Thiếu gia Phillip Nguyễn thông báo kết hôn với học trò Phạm Hương

Sáng 23/5, doanh nhân Phillip Nguyễn thông báo kết hôn với người mẫu Linh Rin sau nhiều đồn đoán thời gian cả hai về chung một nhà. Thông tin này thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả.

Thiếu gia nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ: "Tôi muốn nói cảm ơn đến tất cả những người đã chúc tôi một sinh nhật vui vẻ và khiến tôi cảm thấy đặc biệt. Tôi thực sự biết ơn vì tất cả mọi điều trong cuộc sống. Năm qua đã mang lại rất nhiều thay đổi cho cuộc sống và khiến tôi trở thành một người đàn ông tốt hơn.

Doanh nhân Phillip Nguyễn xác nhận về chung một nhà với Linh Rin. (Ảnh: FBNV)

Gửi tới hôn thê của tôi, Linh Rin, anh yêu em. Anh yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì mà em biết và anh hứa sẽ làm cho em luôn cảm thấy được yêu thương, được chăm sóc và được trân trọng trong từng khoảnh khắc của cuộc đời chúng ta. Hơn 10 năm qua, tôi luôn được hỏi bao giờ mới kết hôn. Và hôm nay, tôi có thể nói rằng cuối cùng tôi đã tìm thấy đúng người".

Bạn bè, đồng nghiệp đồng loạt gửi lời chúc phúc tới cặp đôi Phillip Nguyễn – Linh Rin: "Chúc hai bạn những điều tốt đẹp nhất trong chương mới của cuộc sống", "Chúc mừng hai em và chúc mừng sinh nhật muộn Phillip Nguyễn", "Và tôi biết anh đã tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình"…

Phillip Nguyễn - Linh Rin công khai hẹn hò từ năm 2019. (Ảnh: FBNV)

Linh Rin (tên thật: Ngô Phương Linh, sinh năm 1993) là gương mặt khá đình đám trong làng mẫu Việt Nam. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng đẹp. Linh Rin là hot girl nổi tiếng đất Hà thành, cùng thời với Hà Lade. Người đẹp sinh năm 1993 là một trong những người mẫu lookbook được nhiều nhãn hàng tin tưởng, lựa chọn. Bên cạnh công việc của một người mẫu, Linh Rin từng thử sức với một số vai diễn và âm nhạc.

Linh Rin từng tham gia và giành được nhiều giải thưởng ở các cuộc thi như: Miss Cuxi 2010, HHT Icon 2007, Miss Teen 2010… năm 2017, Linh Rin tham gia chương trình The Look – Vẻ đẹp thương hiệu 2017. Tại đây, cô nhận được sự dìu dắt, hướng dẫn của Hoa hậu Phạm Hương.

Ở thời điểm đó, Linh Rin được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng. Tuy nhiên, khi công bố top 3 chung cuộc, cô nàng bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi cuộc thi. Vì nhận được lượt bình chọn cao nhất từ khán giả, Linh Rin nhận được hợp đồng tương đương với Quán quân.

Linh Rin được đánh giá là người khôn khéo. (Ảnh: FBNV)

Sau The Look 2017, Linh Rin tạm dừng hoạt động nghệ thuật, lựa chọn sang Anh du học ngành Nghệ thuật tại trường University of the Arts London. Năm 2019, cô tự tin sải bước với vai trò vedette cho nhà thiết kế Lek Chi tại đêm thứ 2 của Vietnam International Fashion Week 2019.

Phillip Nguyễn (sinh năm 1986) được là con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, em chồng "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà. Hiện tại, anh là một doanh nhân trẻ thành đạt, được thừa hưởng nhiều thương hiệu thời trang đắt tiền. Bên cạnh đó, nam doanh nhân còn là người sáng lập dự án chạy việt dã "Color me run", điều hành cùng một lúc 4 công ty ở lĩnh vực thời trang.

Linh Rin và Phillip Nguyễn thường đồng hành cùng nhau tại các sự kiện. (Ảnh: FBNV)

Phillip Nguyễn được đánh giá là người đàn ông điển trai, giỏi giang, lịch thiệp, có nhiều mối quan hệ với các hoa hậu, người mẫu nổi tiếng. Trước khi đến với Linh Rin, anh từng công khai hẹn hò với Á hậu Hoàng My, vướng tin đồn tình ái với Á hậu Tú Anh.

Đầu năm 2019, Phillip Nguyễn công khai hẹn hò với người mẫu Linh Rin. Từ đó, cặp đôi thường xuyên xuất hiện bên nhau tại các sự kiện. Trên mạng xã hội, Phillip Nguyễn – Linh Rin thoải mái thể hiện tình cảm với đối phương. Linh Rin từng nhiều lần gặp gỡ bố mẹ và xuất hiện bên gia đình nam doanh nhân những dịp quan trọng.