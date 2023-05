Thiếu hụt đăng kiểm viên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Công an những gì?

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa có công văn gửi Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ sự trân trọng cảm ơn về việc đã quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an, bố trí lực lượng cán bộ, chiến sỹ tham gia hỗ trợ công tác kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dân sự trong suốt thời gian vừa qua.

Cụ thể, nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của các cán bộ, chiến sỹ công an, công tác đăng kiểm xe cơ giới dân sự đã từng bước giảm bớt khó khăn, phục vụ tốt hơn nhu cầu kiểm định của người dân, doanh nghiệp.



Lực lượng CSGT tham gia hỗ trợ đăng kiểm. Ảnh: Phạm Hưng

Người đứng đầu Bộ GTVT cho biết, dự báo, trong các tháng tới đây lượng xe đến hạn phải kiểm định dự kiến sẽ tăng cao, nên tình trạng ùn tắc phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm vẫn tiếp diễn, đặc biệt là tại khu vực Thủ đô Hà Nội và TP. HCM.

Để góp phần khôi phục lại hoạt động của các dây chuyền kiểm định do thiếu đăng kiểm viên trong thời gian Bộ GTVT chưa bổ sung được nhân lực, Bộ GTVT đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an cho phép tiếp tục bố trí thêm lực lượng cán bộ, chiến sỹ của Bộ Công an tham gia hỗ trợ công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc, đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân, doanh nghiệp.

Được biết, Bộ GTVT cũng tiếp tục có công văn gửi Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc cho phép tiếp tục bố trí thêm lực lượng đăng kiểm viên quân đội tham gia hỗ trợ công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ tại các trung tâm đăng kiểm.

Hiện nay, nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ra mắt tính năng đăng ký tài khoản doanh nghiệp nhằm hỗ trợ các công ty vận tải, nhà xe, garage/salon ô tô hoặc các doanh nghiệp có số lượng lớn phương tiện có thể đăng ký nhiều xe và đặt lịch đăng kiểm.

Để đăng ký tài khoản, tại mục "Đăng ký", khách hàng doanh nghiệp chọn phần "Doanh nghiệp" , sau đó nhập đúng và đầy đủ các thông tin: Tên doanh nghiệp; Người đại diện doanh nghiệp; Email; Mật khẩu và bắt buộc phải tải ảnh Giấy phép kinh doanh để xác minh tài khoản.

"Tính năng này giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng đăng ký nhiều phương tiện và đặt lịch kiểm định cho các phương tiện này", đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết.



Đồng thời, tính năng này cũng giúp doanh nghiệp quản lý số lượng xe và số lượng lịch hẹn đăng kiểm trong từng thời điểm khác nhau.

Đối với các tài khoản đăng ký cá nhân trước đây, trong trường hợp khách hàng muốn cập nhật lên tài khoản doanh nghiệp, Cục Đăng kiểm đề nghị khách hàng gửi số điện thoại và ảnh giấy phép kinh doanh qua bộ phận chăm sóc khách hàng trên Zalo để đội ngũ quản trị cập nhật lại.

Ngoài ra, đội ngũ quản trị App TTDK cũng đề nghị các tài khoản doanh nghiệp hay cá nhân cập nhật đúng số seri giấy chứng nhận theo đúng biển số xe để hệ thống đồng nhất dữ liệu (số seri giấy chứng nhận) là dãy số cuối cùng ở trang trong của giấy đăng kiểm.