Thiếu niên 14 tuổi đi làm căn cước công dân bất ngờ nhận "thưởng" từ công an đúng ngày sinh nhật

Nguồn tin từ Công an xã Tân Tiến (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) cho biết, trong tuần lễ cuối tháng 10/2022, Tổ cấp căn cước công dân lưu động của Công an thị xã La Gi thực hiện kế hoạch cấp căn cước công dân tại Công an xã Tân Tiến.

Sau đó, có một công dân tên Nguyễn Triều Châu đến đây làm căn cước công dân.



Thiếu niên 14 tuổi Nguyễn Triều Châu (giữa) nhận bánh sinh nhật trong ngày làm căn cước công dân.

Từ thông tin ghi trong phiếu đăng ký cấp căn cước công dân, một chiến sĩ công an phát hiện nam thiếu niên đến làm căn cước đúng ngày sinh nhật 14 tuổi nên đã bàn với Tổ làm căn cước công dân tặng quà cho thiếu niên để tạo bất ngờ. Một chiếc bánh kem được một chiến sĩ “bí mật” gọi đặt và được shipper mang đến trụ sở Công an xã ngay sau đó rất nhanh.

Sau khi em Châu được các chiến sĩ công an lăn dấu vân tay xong, bất ngờ đèn trong phòng tắt và sau đó là các chiến sĩ công an bất ngờ đứng xung quanh để chúc mừng sinh nhật với một chiếc bánh kem nho nhỏ khiến em Châu xúc động không nói nên lời…

Thời điểm và khoảnh khắc ấm áp tình công an và công dân này được nhiều người dân đi làm thẻ căn cước có mặt ghi hình. Câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của nhiều người và ai cũng khen việc làm nhỏ của các anh công an nhưng ấm áp tình người...

Riêng em Châu sau khi nhận được món quà bất ngờ này đã chia sẻ: “Em xin cảm ơn các chú công an đã mang đến kỷ niệm không bao giờ quên này. Đây là việc làm rất ý nghĩa của các chú công an đến với ngày sinh nhật của em, ấn tượng cả cuộc đời em. Và em xin chúc các chú công an luôn được nhân dân tin yêu, các chú có sức khỏe để cùng nhau bảo vệ an ninh Tổ quốc…”.

Trong mấy ngày qua, chuyện đi làm thẻ căn cước đúng ngày sinh nhật được tặng quả của em Châu được cộng đồng mạng ở thị xã La Gi chia sẻ mạnh trên mạng xã hội, được cư dân mạng ồ ạt “thả tim”.