Bình Thuận: Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích trên núi Tà Cú

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 29/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 1 thi thể dưới suối sâu trong khu vực núi Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). Vị trí này cách chùa Linh Sơn Trường Thọ (trên núi Tà Cú) khoảng 400m với địa hình rừng rậm, dốc xuống trơn trượt, hiểm trở.



Lực lượng tìm kiếm người mất tích trên núi Tà Cú. Ảnh: CTV

Dựa vào các đặc điểm quần áo khi đi lạc, thi thể này được nhận định là bà Phan Thị Kim Chung (sinh năm 1968, ngụ tỉnh Đồng Nai), mất tích vào ngày 13/10 khi cùng đoàn 8 người khác lên du lịch tại chùa Linh Sơn Trường Thọ.

Trước đó, chiều 28/10, thông tin với PV, ông Nguyễn Văn Phúc - Phó chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết, người mất tích là bà Phan Thị Kim Chung khi tham quan núi Tà Cú.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Phó chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam. Ảnh: Bùi Phụ

Theo ông Phúc, lúc 18 giờ 20 phút ngày 13/10, anh Lê Văn Y (SN 1989, trú xã Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai) đến Công an thị trấn Thuận Nam trình báo mẹ ruột anh là bà Phan Thị Kim Chung (thần kinh không ổn định), cùng với gia đình đi du lịch tại chùa Linh Sơn Trường Thọ, thuộc khu vực núi Tà Cú, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam và đi lạc từ lúc 13 giờ cùng ngày.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, từ ngày 13/10 đến ngày 25/10, các lực lượng gồm Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú; công an, quân sự, bảo vệ dân phố, dân phòng, dân quân cùng ban điều hành thôn, khu phố và nhân dân thị trấn Thuận Nam, Tân Thuận cùng tham gia tìm kiếm tại xung quanh khu vực núi Tà Cú, mỗi ngày có trên 50 người tham gia. Tuy nhiên, do địa hình rừng núi hiểm trở, trời mưa trơn trượt nên công tác tìm kiếm hết sức khó khăn.

Công an huyện tiếp tục chỉ đạo Công an thị trấn Thuận Nam, Công an xã Tân Thuận tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, huy động các lực lượng phối hợp cùng nhân viên Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, Hạt Kiểm lâm huyện tiếp tục tổ chức lực lượng, mở rộng khu vực tìm kiếm người mất tích.

Qua đó, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu đề xuất hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia tìm kiếm.

Đường đi bộ băng rừng lên núi Tà Cú. Ảnh: CTV

Theo người thân bà Chung, trước đây bà có vấn đề về tâm lý, tinh thần không được ổn định. Khi đi lạc trên núi Tà Cú, bà Chung mặc quần áo màu cam, áo khoác sọc ca rô...