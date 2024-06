Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tri ân gia đình chính sách tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Nhằm phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" hướng đến thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2024) và 60 năm ngày thành lập Tiểu đoàn Tây Đô (24/6/1964 - 24/6/2024), Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức chuỗi hoạt động trao nhà đại đoàn kết, nhà tình thương và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên các địa bàn tỉnh miền Tây.



Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao bảng tượng trưng trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình chính sách của huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Hồng Cẩm

Theo đó, tại xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết và 6 nhà tình thương (mỗi căn trị giá 70 triệu đồng) và trao tặng 200 phần quà (mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng) cho hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao kinh phí 30 triệu đồng sửa chữa trường Tiểu học Đại Phước C.

Tổng chi phí cho các hoạt động an sinh xã hội trên hơn 1,5 tỷ đồng, do Công an tỉnh Quảng Ninh, Tổng Công ty Tây Bắc và Công ty cổ phần Thiên Quân tài trợ.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao quà cho hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Hồng Cẩm

Thay mặt địa phương, ông Huỳnh Công Tín - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Càng Long đã gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi và các mạnh thường quân. Ông Tín mong rằng trong thời gian tới Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ có nhiều chương trình an sinh xã hội tại huyện Càng Long nói riêng, tỉnh Trà Vinh nói chung.



Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, chia sẻ: "Những phần quà hôm nay tuy không lớn về vật chất nhưng là tấm lòng của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, các mạnh thường quân và là tấm lòng của người con miền Tây công tác xa quê gửi tới các hộ gia đình chính sách, người có công cách mạng, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Càng Long với mong muốn phần nào chia sẻ bớt những khó khăn, vất vả, tiếp thêm động lực để bà con vươn lên trong cuộc sống".

Đại diện nhà tài trợ trao kinh phí xây dựng nhà tình thương cho các hội gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồng Cẩm

Đại diện nhà tài trợ trao kinh phí sửa chữa trường Tiểu học Đại Phước C. Ảnh: Hồng Cẩm

Trước đó ngày 20/6, đoàn Công tác Công an tỉnh Quảng Ninh cũng trao tặng 200 phần quà (mỗi phần 500.000 đồng) cho hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) và thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang). Ngày mai (23/6) đoàn sẽ tiếp tục trao an sinh xã hội tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.