Chiều 19/1, tại phường Thường Thạnh (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Quận ủy, UBND quận Cái Răng tổ chức lễ bàn giao 5 căn nhà Đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao quà Tết cho bà con. Ảnh: HC

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND quận Cái Răng cho biết, những năm qua, cấp ủy chính quyền đã vận động hỗ trợ, giúp hàng trăm hộ nghèo xóa được nhà tạm, nhà dột nát có nơi ăn chốn ở ổn định để vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt Chương trình công tác an sinh xã hội của quận và thành phố.

“Lễ bàn giao 5 căn nhà Đại đoàn kết (mỗi căn trị giá 70 triệu đồng) do lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh vận động, tài trợ càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức vào dịp “Tết Quân – Dân 2024”. Các hộ gia đình còn gặp khó khăn về nhà ở đã có căn nhà khang trang để đón Tết, yên tâm lao động, cố gắng vươn lên thoát nghèo”, Chủ tịch UBND quận Cái Răng nói.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao nhà Đại đoàn kết. Ảnh: HC

Trong căn nhà mới khang trang, bà Nguyễn Thị Việt (75 tuổi, ngụ phường Thường Thạnh) xúc động cho biết, căn nhà cũ là nhà tạm đã qua 30 năm sử dụng nên xuống cấp nghiêm trọng. Gia đình đã dành dụm nhiều năm nhưng vẫn không có đủ tiền để xây dựng căn mới. “Gia đình rất xúc động, biết ơn lãnh đạo các cấp, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ xây dựng căn nhà mới để gia đình không còn lo lắng khi vào mùa mưa bão, yên tâm lao động, từng bước cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo”, bà Việt xúc động nói.

Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Phong Điền tổ chức Chương trình “Xuân chia sẻ - Tết nhân ái” và trao 300 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng gồm quà và tiền mặt) cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao 300 phần quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Ảnh: HC



Chia sẻ với bà con, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nhấn mạnh bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, những năm qua, phát huy truyền thống nhân văn, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam và của lực lượng Công an nhân dân, Đảng ủy – Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo tổ chức nhiều chương trình nhân văn, ý nghĩa, hướng về cộng đồng, hướng về nhân dân, nhất là các gia đình chính sách và người dân còn gặp khó khăn ở cả trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh.

“Kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và Tết Nguyên đán 2024, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức trao tặng 5 căn nhà Đại đoàn kết và tặng 300 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Quảng Ninh nói riêng nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình chính sách và bà con còn gặp khó khăn khi Tết đến, Xuân về”, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chia sẻ.

Qua chương trình, Công an tỉnh Quảng Ninh mong muốn làm vơi đi những khó khăn, vất vả của bà con và có căn nhà mới để đón Tết đầm ấm, từ đó đồng lòng, đoàn kết với cấp ủy, chính quyền, với lực lượng Công an trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở.