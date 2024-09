Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương

Dự hội nghị có ông Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Cùng dự còn có ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an và các lãnh đạo đại diện các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương theo dõi Đảng bộ tỉnh Hải Dương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an.

Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Lê Ngọc Châu.

Tại hội nghị, đại diện Ban tổ chức đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Uỷ viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong quá trình công tác, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu từng giữ các chức vụ Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an; Giám đốc Công an TP Hải Phòng; Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an.