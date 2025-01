Thiếu tướng - Thứ trưởng Đặng Hồng Đức kiểm tra tiến độ thi công công trình trụ sở Bộ Công an

Sau khi đi thăm, kiểm tra công trường và nghe báo cáo tiến độ thi công công trình xây dựng trụ sở Bộ Công an, phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công nhân viên các đơn vị tham gia thi công tại công trình trụ sở Bộ Công an.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức kiểm tra tiến độ thi công công trình trụ sở Bộ Công an. Ảnh Bộ Công an

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, đây không chỉ là công trình trọng điểm của Bộ Công an, mà còn là tâm huyết, tình cảm của bao thế hệ lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Thứ trưởng Bộ Công an đã động viên các đồng chí trong Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và cán bộ, công nhân viên khắc phục khó khăn, làm việc xuyên Tết, xa nhà, xa quê hương, tiếp tục nâng cao trách nhiệm, nỗ lực, đảm bảo hoàn thiện công trình theo đúng tiến độ đã đề ra và gửi lời chúc Tết đến tập thể Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và toàn thể đội ngũ công nhân viên tại công trường.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã trao quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công và cán bộ, công nhân thi công công trình. Ảnh Bộ Công an

Dự án Trụ sở Bộ Công an 44 Yết Kiêu là dự án đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đây là một trong số các dự án hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Đây cũng là dự án có quy mô lớn trải trên địa bàn phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm và phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Với quyết tâm rất cao, sau khi hoàn thành lễ cất nóc và phát động thi đua 200 ngày đêm hoàn thành thi công trụ sở Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, các đơn vị đã tăng cường 3 ca thực hiện, nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình.