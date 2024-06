Thiếu vật liệu, "cản bước" tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhiều dự án giao thông chậm tiến độ

Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng, kết quả có nhiều chuyển biến.



Về tiến độ các dự án hạ tầng giao thông đang triển khai thi công, Bộ GTVT thừa nhận diện tích còn lại phần lớn là đất ở nên việc triển khai còn khó khăn, vướng mắc, chưa đạt được tiến độ đề ra.

Dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô đang triển khai thi công. Ảnh: H.P

Bộ GTVT nêu ra các dự án cụ thể: Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu mới bàn giao 24% diện tích mặt bằng; Dự án thành phần 2 mới bàn giao 32%). Tại TP.Hồ Chí Minh, tỷ lệ mặt bằng bàn giao cho Dự án thành phần 3 Vành đai 3 mới đạt 40%.

Tỉnh Khánh Hoà, Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mới được bàn giao 76% mặt bằng; Dự án thành phần 2 được bàn giao 77%. Tỉnh Tuyên Quang, tỷ lệ bàn giao mặt bằng thi công Dự án cao tốc Tuyên Quang mới đạt 70%. TP.Đà Nẵng, Dự án Hoà Liên - Tuý Loan mới bàn giao mặt bằng 73%).

Cùng với đó, tỉnh Hưng Yên mới bàn giao 87% diện tích mặt bằng thi công Dự án Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Tại tỉnh Kiên Giang, mặt bằng bàn giao cho nhà thầu thi công Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận mới đạt hơn 18%.

Để các dự án hạ tầng giao thông về đích đúng kế hoạch, Bộ GTVT đề nghị các địa phương dồn lực tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là các địa phương gồm Đồng Nai, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Hưng Yên, Kiên Giang.

Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Khánh Hoà cần khẩn trương thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng tại Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6/2024.

Về tình hình cung ứng vật liệu thi công, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, thời điểm hiện tại, nguồn vật liệu cung cấp cho các dự án khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã cơ bản đáp ứng nhu cầu thi công.

Tại khu vực phía Nam, khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp đang là một trong những nguyên nhân khiến nhiều dự án chưa đạt được tiến độ thi công như kỳ vọng.

Điển hình, trong 3 dự án cao tốc trục Đông - Tây và 2 đường vành đai do 14 địa phương làm cơ quan chủ quản, chỉ có các tỉnh, thành: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hưng Yên, Long An, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, An Giang có khối lượng thi công đáp ứng yêu cầu.

Thiếu vật liệu ảnh hưởng tới các dự án giao thông trọng điểm. Ảnh: TA

Đẩy mạnh khai thác mỏ cát

Bộ GTVT đánh giá, khó khăn về nguồn vật liệu đắp cũng khiến Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ -Cà Mau bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra như đoạn Cần Thơ - Hậu Giang chậm 9%, đoạn Hậu Giang-Cà Mau chậm 7,6%.

Tháo gỡ khó khăn, Bộ GTVT đề nghị tỉnh Vĩnh Long phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục vận động người dân, có các biện pháp quyết liệt giải quyết dứt điểm tình trạng cản trở việc khai thác đối với 2 mỏ cát trên địa bàn tỉnh trước ngày 20/6.

Bộ GTVT cũng đề nghị tỉnh Sóc Trăng cần khẩn trương hoàn thành thủ tục cấp bản xác nhận khai thác cát biển và cát sông để các nhà thầu có thể bắt tay vào khai thác. Tỉnh Đồng Tháp, An Giang đẩy tiến độ phê duyệt nâng công suất khai thác mỏ đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, thủ tục.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT đề nghị hai địa phương tỉnh Tiền Giang, trữ lượng các mỏ cát còn khoảng gần 42 triệu m3, tỉnh Bến Tre còn khoảng hơn 25 triệu m3, ưu tiên toàn bộ trữ lượng này để cấp cho các dự án trọng điểm.

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị hai tỉnh cần nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục liên quan để tiếp tục khai thác các mỏ đã dừng nhưng còn trữ lượng; giao mỏ cho các nhà thầu khai thác theo cơ chế đặc thù; hoàn thành toàn bộ các thủ tục để khai thác trong tháng 6/2024.