Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 của 63 tỉnh thành

Phụ huynh và học sinh băn khoăn về thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 của 63 tỉnh, thành khi nhiều nơi đã kết thúc kỳ thi. Sau đây là cập nhật của Dân Việt.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Hà Nội

Học sinh Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 vào hai ngày 10/6 và 11/6.

Sáng 10/6, học sinh thi môn Ngữ văn trong thời gian làm bài 120 phút. Bài thi chấm theo thang điểm 10, nhân hệ số 2

Chiều cùng ngày, học sinh thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Bài thi chấm theo thang điểm 10, hệ số 1. Với bài thi môn Ngoại ngữ, thí sinh chọn một trong các thứ tiếng như: tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn. Thí sinh được đăng ký thi tiếng ngoại ngữ khác với tiếng đang học tại trường THCS.

Sáng 11/6, học sinh thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút. Bài thi được chấm theo thang điểm 10, nhân hệ số 2.

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành của Bộ GDĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Trong đó, đề thi môn Toán và Ngữ văn bảo đảm 4 cấp độ nhận thức gồm: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao. Đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và có một số câu ở cấp độ vận dụng.

Theo Sở GDĐT, thời gian công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2023 của Hà Nội, chậm nhất là ngày 4/7.

Học sinh trúng tuyển sẽ xác nhận nhập học vào trường theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp từ ngày 10/7 đến ngày 12/7; nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 19/7 đến ngày 22/7.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 TP.HCM

Học sinh TP.HCM đã bước vào kỳ thi lớp 10 trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7/6 với 3 môn là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Năm nay, TP.HCM tuyển hơn 77.000 chỉ tiêu lớp 10 THPT vào hơn 100 trường THPT công lập.

Từ ngày 12 đến 17/6, ban chấm thi của Sở GDĐT TP.HCM sẽ chấm thi. Dự kiến đến ngày 20/6, kết quả thi sẽ được công bố. Các đơn vị có học sinh lớp 9 bắt đầu nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh từ ngày 21/6 - 24/6.

Học sinh TP.HCM đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 năm 2023. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Cùng ngày 24/6, Sở GDĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh THPT chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng. Đến ngày 10/7, sở công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 An Giang

Thí sinh thi vào lớp 10 ở An Giang đã hoàn thành kỳ thi. Theo đánh giá của thí sinh, đề thi vừa sức, có khả năng đạt điểm trung bình, khá trở lên.

Kỳ thi diễn ra vào ngày 3 và 4/6/2023.

Thí sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10 trường THPT thuộc nhóm trường thi tuyển và Trường phổ thông DTNT THPT An Giang phải dự thi 3 môn: Ngữ văn (120 phút); Toán (120 phút); Tiếng Anh (60 phút).

Thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 trường THPT chuyên phải dự thi bốn môn: gồm ba môn cùng đề thi với thí sinh thi vào các trường THPT thuộc nhóm thi tuyển và môn chuyên. Các môn chuyên gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh. Thời gian làm bài là 150 phút/môn.

Giám đốc Sở GDĐT An Giang Trần Thị Ngọc Diễm cho biết: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, không có thí sinh và giám thị vi phạm quy định về coi thi; công tác coi thi của 32 hội đồng thi tuyển được đảm bảo an toàn, chu đáo, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Toàn tỉnh có 18.554 thí sinh dự thi/18.738 thí sinh đăng ký, đạt hơn 99%. Công tác chấm thi bắt đầu làm việc từ trưa ngày 4/6.

Dự kiến, đến ngày 16/6, công tác chấm thi sẽ hoàn thành. Ban Tuyển sinh cấp tỉnh sẽ tiến hành xét tuyển vào các trường theo nguyện vọng đăng ký của thí sinh.

Thời gian công bố điểm thi lớp 10 An Giang sẽ được chúng tôi cập nhật sau.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Bà Rịa - Vũng Tàu

Với trên 14.000 thí sinh dự thi vào các trường THPT công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã chính thức khép lại. Kỳ thi lớp 10 tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã diễn ra ngày 5 và 6/6. Thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn dự thi thêm môn chuyên vào ngày 7/6.

Học sinh thi vào lớp 10 phải thi 3 môn Toán và Ngữ văn, Ngoại ngữ. Học sinh dự thi chuyên thì thi thêm môn chuyên.

Ông Lê Văn Tuyền, Chánh văn phòng Sở GDĐT tỉnh này cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 65 học sinh (HS) được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập.

Tại TP.Vũng Tàu, có 5 HS được tuyển thẳng vào Trường THPT Vũng Tàu, 10 HS được tuyển thẳng vào Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, 9 HS được tuyển thẳng vào THPT Trần Nguyên Hãn, 7 HS vào THPT Nguyễn Huệ, 6 HS vào THPT Nguyễn Khuyến.

Tại TP.Bà Rịa, có 1 HS được tuyển thẳng vào Trường THPT Bà Rịa.

Tại TX.Phú Mỹ, có 1 HS được tuyển thẳng vào Trường THPT Phú Mỹ, 1 HS được tuyển thẳng vào Trường THPT Hắc Dịch, 2 HS vào THPT Trần Hưng Đạo,

Tại huyện Châu Đức, Trường THPT Ngô Quyền, THPT Trần Phú, THPT Nguyễn Văn Cừ mỗi trường có 1 HS được tuyển thẳng.

Tại huyện Xuyên Mộc, có 2 HS được tuyển thẳng vào Trường THPT Hòa Bình, 8 HS tuyển thẳng vào THPT Xuyên Mộc, 2 HS tuyển thẳng vào THPT Bưng Riềng, 5 HS tuyển thẳng vào THPT Phước Bửu,

Tại huyện Long Điền, các trường: THPT Long Hải-Phước Tỉnh, THPT Trần Quang Khải, THPT Minh Đạm mỗi trường có 1 HS được tuyển thẳng.

Thời gian công bố điểm thi lớp 10 Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ được cập nhật sau.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Bạc Liêu

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra trong ngày 30/5 và 31/5/2023 với 3 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Thí sinh thi vào trường chuyên phải dự thi thêm bài thi môn chuyên.

Với 8.550 TS dự tuyển, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023 - 2024 toàn tỉnh là 6.942 học sinh lớp 10 (tăng 345 học sinh so với năm học 2022 - 2023). Nghĩa là, sau kỳ thi này sẽ có 1.608 TS không đậu vào lớp 10 các trường công lập. Số TS này sẽ tiếp tục học lớp 10 ở các trung tâm GDTX, GDNN hoặc sẽ đi học nghề…

Theo thống kê, đơn vị có số TS đăng ký dự thi nhiều nhất là tại Hội đồng thi Trường THPT Bạc Liêu (TP. Bạc Liêu) với 930 TS, Trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Phước Long) có 793 TS đăng ký dự thi, THPT Lê Thị Riêng (huyện Hòa Bình) là 763 TS đăng ký dự thi…

Về chỉ tiêu tuyển sinh, đơn vị có chỉ tiêu tuyển sinh nhiều nhất là Trường THPT Lê Thị Riêng với 602 chỉ tiêu, kế đến là Trường THPT Bạc Liêu với 600 chỉ tiêu. Đơn vị có chỉ tiêu tuyển sinh thấp nhất là 2 trường chuyên biệt Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh với 140 chỉ tiêu và Trường Chuyên tuyển 255 chỉ tiêu cho 6 lớp chuyên và 1 lớp không chuyên

Thời gian công bố điểm thi lớp 10 sẽ được cập nhật sau.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Bắc Giang

Dự kiến điểm thi sẽ được công bố trên website https://sgd.bacgiang.gov.vn/tra-cuu-diem-thi của Sở GDĐT vào ngày 16/6/2023.

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 ở Bắc Giang. Ảnh:SGD Bắc Giang



Kết quả trúng tuyển công bố ngày 6/7; ngày 7/7 thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Bắc Kạn

Học sinh tham dự kỳ thi lớp 10 thi 3 môn là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Riêng học sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên Bắc Kạn thi thêm bài thi môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký.

Kỳ thi đã diễn ra trong ngày 9/7-10/7/2023.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 ở tỉnh Bắc Kạn là trước ngày 21/7/2023.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Bắc Ninh

Học sinh tham dự kỳ thi lớp 10 thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (hệ số 1), và môn chuyên (hệ số 2) nếu thi trường chuyên.

Lịch thi là ngày 5 - 6/6/2023 và ngày 7/6/2023 với môn chuyên.

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở GDĐT tỉnh Bắc Ninh thì thời gian công bố kết quả chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 sẽ dự kiến vào ngày 15/6/2023.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Bến Tre

Các trường THPT công lập sẽ thi 3 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Học sinh thi chuyên thi thêm môn chuyên.

Thời gian tổ chức thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 tỉnh Bến Tre trường THPT công lập và THPT chuyên trong 2 ngày: 6/6 và 7/6/2023.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 ở tỉnh Bến Tre chậm nhất là ngày 20/6/203.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Bình Dương

Học sinh thi 3 môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Thí sinh thi trường chuyên phải dự thi thêm môn chuyên căn cứ vào số môn chuyên mà thí sinh đã đăng ký dự tuyển (mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi tối đa 2 môn chuyên).

Ngày 1/6 và 2/6/2023 đã diễn ra kỳ thi, riêng Trường THPT chuyên Hùng Vương phải thi thêm các môn chuyên vào ngày 3/6 và 4/6/2023.

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương thì thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 là vào ngày 21/6/2023.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Bình Định

Thí sinh thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh theo hình thức tự luận. Riêng đối với thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên phải thi thêm 1 môn chuyên tương ứng lớp chuyên đăng ký trong hồ sơ dự thi.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 5/6 và 6/6/2023.

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở GDĐT tỉnh Bình Định thì thời gian công bố kết quả chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 sẽ dự kiến vào ngày 13/6/2023.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Bình Phước

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 Bình Dương thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 trong 2 ngày 5/6 và 6/6/2023.

Thời gian công bố điểm thi sẽ được cập nhật sau.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Bình Thuận

Thí sinh thi Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh và môn chuyên nếu thi vào trường chuyên.

Kỳ thi được tổ chức vào ngày 5, 6, 7 và 8/6/2023.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Bình Thuận sẽ được cập nhật sau.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Cà Mau

Trường THPT công lập xét tuyển còn trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển thi tuyển 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên.

Thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển vào 3 ngày (ngày 8, 9 và 10/6/2023).

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 ở Cà Mau như sau:

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển: Ngày 19/6/2023.

Thời gian công bố kết quả xét tuyển vào lớp 10 hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên: Theo quy định.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Cao Bằng

Thí sinh dự thi vào lớp 10 thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (các môn chung); đối với thí sinh dự tuyển vào Trường THPT Chuyên, thi các môn: Các môn chung và môn chuyên theo nguyện vọng đã đăng ký.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 5 - 7/6/2023.

Thời gian công bố điểm thi sẽ vào lớp 10 tỉnh này được cập nhật sau.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Cần Thơ

Thí sinh thi 3 bài thi, Toán và Ngữ văn nhân hệ số 2, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) nhân hệ số 1, thí sinh thi thêm môn chuyên nếu dự thi trường chuyên.

Thời gian thi là ngày 5/6 và 6/6/2023. Riêng ngày 7/6/2023 các thí sinh đăng ký dự thi vào trường chuyên sẽ thi các môn chuyên.

Thí sinh ra về sau khi kết thúc các môn thi, tại Hội đồng coi thi Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ vào sáng 7/6. Ảnh: B.Ngọc/Báo Cần Thơ



Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở GDĐT Cần Thơ thì thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 là vào ngày 18/6/2023.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Đà Nẵng

Thí sinh dự thi môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và thêm môn chuyên đối với thí sinh dự thi trường chuyên.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 5/6 đến ngày 8/6/2023.

Theo Sở GDĐT TP. Đà Nẵng, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 có 15.484 thí sinh đăng ký dự thi (257 em được tuyển thẳng). Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hệ công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố là 11.432 chỉ tiêu (266 lớp). So với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022-2023, năm nay, số thí sinh dự thi tăng 484 em nhưng chỉ tăng thêm 80 chỉ tiêu.

Phó Giám đốc Sở GDĐT Đà Nẵng Mai Tấn Linh nhận định, với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, ngành, sở, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 diễn ra an toàn, đúng quy định. Một số điểm thi còn vắng học sinh, cụ thể môn Ngoại ngữ có 93 thí sinh, môn Ngữ văn có 90 thí sinh, môn Toán có 98 thí sinh.

Thời gian công bố điểm thi thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Đà Nẵng sẽ được cập nhật sau.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Đắk Lắk

Thí sinh thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Pháp) và môn chuyên vào ngày 9,10/6/2023.

Thời gian công bố điểm thi sẽ được cập nhật sau.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Đắk Nông

Lịch thi và môn thi cụ thể như sau:

Đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp trung học phổ thông thực hiện theo phương thức xét tuyển.

Đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh: Thực hiện theo phương thức thi tuyển (thi bắt buộc 4 môn: Toán, Ngữ văn, Anh Ngữ văn và môn chuyên); tuyển sinh các lớp chuyên: Tiếng Anh, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí.

Đối với các đơn vị tổ chức xét tuyển: Hoàn thành trong tháng 7/2023.

Đối với các đơn vị tổ chức thi tuyển: Từ ngày 8 - 10/6/2023.

Thời gian công bố điểm thi sinh lớp 10 năm 2023-2024 Đắk Nông sẽ được cập nhật sau.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Điện Biên

Thí sinh làm bài thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh trong ngày thi 2/6/2023.

Thời gian công bố điểm thi lớp 10 năm 2023-2024 Điện Biên sẽ được cập nhật sau.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Đồng Nai

Thí sinh thi vào lớp 10 với 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên đối với thí sinh thi trường chuyên, trong ngày 2 và 3/6/2023.

Liên quan đến đề thi các môn Toán, tiếng Anh và Ngữ văn. Nhiều thí sinh tham gia thi cho biết, đề thi sát với chương trình, trong đó môn Toán được cho là dễ hơn kỳ thi năm trước.

Môn tiếng Anh không quá khó, nhiều thí sinh có học lực khá trở lên đều tự tin sẽ có điểm cao. Tuy nhiên một số thí sinh ở các huyện thì cho rằng đề thi tiếng Anh có phần khó.

Thí sinh thi tại điểm thi Trường THCS Thống Nhất (TP.Biên Hòa). Ảnh: Báo Đồng Nai



Theo kế hoạch của Sở GDĐT, từ ngày 5 đến 15/6, Sở sẽ chỉ đạo công tác chấm thi và công bố kết quả thi. Đến ngày 19/6, Sở sẽ họp với các trường THPT thi tuyển để xác định điểm chuẩn trúng tuyển.

Dự kiến, sẽ có khoảng 10.000 thí sinh trúng tuyển vào 21 trường công lập có tổ chức thi tuyển. Các trường còn lại sẽ xét tuyển học bạ THCS để tuyển sinh.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Đồng Tháp

Đồng Tháp không tổ chức thi tuyển vào lớp 10 mà xét tuyển dựa vào kết quả rèn luyện, học tập 4 năm học bậc THCS.

Riêng các lớp chuyên, sẽ tổ chức thi tuyển các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên.

Thời gian thi các lớp chuyên từ ngày 8/6 đến đến 10/6/2023.

Dự kiến thời gian công bố kết quả điểm thi lớp 10 Đồng Tháp vào ngày 16/6/2023. Thông báo kết quả trúng tuyển trước ngày 10/7/2023.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Gia Lai

Lịch thi và môn thi vào lớp 10:

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Hùng Vương: Các thí sinh sẽ dự thi môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và một môn chuyên.

Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT: Nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển từ ngày 17/7 đến hết ngày 22/7/2023.

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Hùng Vương: từ ngày 6/6 đến ngày 8/6/2023.

Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT DTNT: Thực hiện xét tuyển từ ngày 19/6 đến ngày 21/6/2023.

Thời gian công bố điểm thi lớp 10 năm 2023 của Gia Lai sẽ được cập nhật sau.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Hà Giang

Thí sinh làm bài thi Toán, Ngữ văn.

Lịch thi vào lớp 10 THPT không chuyên: Ngày 8/6/2023.

Lịch thi vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Hà Giang: Ngày 8-9/6/2023.

Thời gian công bố kết quả thi từ ngày 10/6 đến 20/6/2023.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Hà Nam

Thí sinh thi vào lớp 10 làm bài thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (hệ chuyên thêm môn chuyên) trong ngày 6/6-8/6/2023.

Thời gian công bố điểm thi lớp 10 của tỉnh này sẽ được cập nhật sau. Hiện tại, đã có điểm thi của Trường THPT chuyên Biên Hòa.

Theo kết quả thông báo, có 10 thủ khoa các lớp chuyên, điểm từ 39,25 đến 47 điểm. Thủ khoa lớp chuyên Toán đạt 47 điểm, trong đó Toán và Ngoại ngữ chung đạt điểm 10, môn Ngữ văn chung và môn Toán Chuyên đạt điểm 9.

Điểm chuẩn thi tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên Biên Hòa năm học 2023-2024 như sau: Toán 38 điểm, điểm môn chuyên đạt từ 6,5 trở lên; Vật Lý 38,25 điểm, điểm môn chuyên đạt 7,25 trở lên; Hóa học 37,75 điểm, điểm môn chuyên đạt 6,75; Sinh học 35 điểm, điểm môn chuyên 6,25 trở lên; Tin học 35 điểm, điểm môn chuyên đạt 5,75 điểm trở lên; Ngữ văn 38,75 điểm, điểm môn chuyên đạt từ 7 điểm trở lên; Lịch sử 34,25 điểm, điểm môn chuyên đạt từ 7,5 điểm trở lên; Địa lý 35,25 điểm, điểm môn chuyên đạt từ 7,5 trở lên; Tiếng Anh 39,5 điểm, điểm môn chuyên đạt từ 7,5 điểm trở lên; Tiếng Nga 36 điểm, điểm môn chuyên đạt 6,75 điểm trở lên.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Hà Tĩnh

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 làm bài Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (hệ chuyên thêm môn chuyên) vào ngày 6-7/6/2023.

Thời gian công bố điểm thi lớp 10 của Hà Tĩnh sẽ được cập nhật sau.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Hải Dương

Lịch thi và môn thi vào lớp 10 của Hải Dương:

Thí sinh làm bài thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và bài thi môn chuyên đối với thí sinh thi trường chuyên.

Học sinh tham dự kỳ thi vào ngày 1, 2/6 và thi môn chuyên vào ngày 3/6/2023.

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở GDĐT tỉnh Hải Dương thì thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 là dự kiến vào ngày 12/6/2023.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Hải Phòng

Sở GDĐT TP.Hải Phòng có Công văn 845/SGDĐT-KTKĐ ngày 31/3/2023 về triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Cụ thể, thời gian công bố kết quả chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 là vào ngày 17/6/2023 ở trường THCS và trên website của Sở GDĐT

Thí sinh làm bài thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ ngày 1/6 - 3/6/2023.

Điểm khác biệt ở kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm nay là môn ngoại ngữ sẽ nâng thời lượng số câu hỏi, thời gian thi lên 60 phút.

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Trần Phú sẽ thực hiện theo Thông tư số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên. Bài thi môn tiếng Anh không chuyên (tiếng Anh điều kiện) thi theo hình thức trắc nghiệm; bài thi môn tiếng Anh chuyên và tiếng Nhật chuyên gồm 2 phần (phần trắc nghiệm làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm, chấm bằng máy và phần viết chấm tự luận); các bài thi còn lại thi theo hình thức tự luận.

Lịch thi hệ chuyên diễn ra từ ngày 4/6 - 6/6/2023.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Hậu Giang

Lịch thi và môn thi lớp 10 năm 2023-2024 Hậu Giang: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, từ ngày 8/6-9/6-2023.

Thời gian công bố điểm thi sẽ được cập nhật sau.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Hòa Bình

Thí sinh làm bài thi môn Toán, Văn, Tiếng Anh (hệ chuyên thêm môn chuyên).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023 – 2024 của Hòa Bình có những điểm mới so với năm học trước. Toàn tỉnh chỉ tổ chức một đợt thi để tuyển sinh vào các trường công lập, sau đó áp dụng phương thức xét tuyển đối với trường tư thục. Trong 3 ngày 6 – 8/6, kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2024, tổng chỉ tiêu cho 36 trường THPT công lập là 8.794 và khối các trường phổ thông DTNT là 610 học sinh. Toàn tỉnh áp dụng phương thức thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (chỉ tổ chức 1 đợt) và xét tuyển đối với trường tư thục.

Theo lịch dự kiến của Sở GDĐT, đến ngày 19 - 20/6 sẽ công bố kết quả tuyển sinh lần 1 và điểm chuẩn của các trường; ngày 14/7 sẽ công bố kết quả chấm phúc khảo và duyệt kết quả trúng tuyển đợt 2.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Hưng Yên

Từ ngày 2 đến 4/6 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 với 16.861 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh thành lập 1 hội đồng thi với 28 điểm thi, 717 phòng thi. Tại các điểm thi, công tác tổ chức coi thi được bảo đảm, đúng và đủ quy trình, thủ tục. Trong các ngày diễn ra kỳ thi, không có cán bộ, thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và đúng quy chế.

Các trường THPT công lập tuyển sinh lớp 10 theo phương thức thi tuyển. Dự thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên làm 3 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, bài thi tổng hợp.

Sở GDĐT tỉnh Hưng Yên tổ chức 4 đoàn kiểm tra đến kiểm tra công tác tổ chức coi thi tại 28 điểm thi trên toàn tỉnh. Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, các điểm thi thực hiện nghiêm túc quy chế thi. Các điểm thi có sự chuẩn bị chu đáo để tổ chức tốt kỳ thi, trong đó, chú trọng bố trí phòng thi dự phòng, các điều kiện cần thiết khác và công tác y tế nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ thi.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 ở tỉnh Hưng Yên dự kiến là trước ngày 20/6/2023.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Khánh Hòa

Thí sinh thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, đối với chuyên Lê Quý Đôn thi 4 môn là Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và các trường THPT công lập trên đại bàn tỉnh Khánh Hòa áp dụng phương thức thi tuyển được tổ chức vào ngày 5/6 và 6/6/2023.

Ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở GDĐT Khánh Hòa cho biết, đề thi vào lớp 10 nằm trong phạm vi chương trình THCS; chủ yếu là chương trình lớp 9. Nội dung thi các môn chuyên bảo đảm 50% yêu cầu cơ bản, 50% yêu cầu nâng cao. Trong 2 ngày thi, công tác tổ chức thi ở 28 hội đồng thi được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, không có trường hợp vi phạm quy chế.

Thời gian công bố kết quả chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 ở Khánh Hòa là 19/6/2023. Sở GDĐT sẽ xét điểm chuẩn cho Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn trước, sau đó xét điểm chuẩn cho các trường THPT công lập khác.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Kiên Giang

Thời gian công bố kết quả chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 ở tỉnh Kiên Giang như sau:

Thời gian công bố kết quả chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt: Trước ngày 9/6/2023.

Thời gian công bố kết quả chấm thi 10 THPT: Trước ngày 21/6/2023.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của Trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt là 11 lớp, tổng số 390 học sinh, địa bàn tuyển sinh toàn tỉnh; trong đó có 10 lớp chuyên với 35 học sinh/lớp, 1 lớp không chuyên với 40 học sinh.

Phương thức tuyển sinh lớp 10 tại các trường công lập bằng hình thức thi tuyển. Đối với các trường ngoài công lập hiệu trưởng quyết định phương thức tuyển sinh. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 vào các trường trung học phổ thông năm học 2023-2024 toàn tỉnh không vượt quá 72% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Những huyện, thành phố có hơn 4 trường có cấp trung học phổ thông tuyển sinh lớp 10 không vượt quá 73% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn. Riêng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Kiên Giang tuyển 4 lớp 10 với 140 học sinh, quy mô toàn trường 420 học sinh, Kiên Giang ưu tiên tuyển sinh học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở trong tỉnh

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Kon Tum

Thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 ở tỉnh Kon Tum như sau:

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành: Ngày 15/6/2023.

Tuyển sinh vào lớp 10 THCS và THPT Liên Việt Kon Tum là ngày 20/6/2023 và các trường THPT còn lại công bố kết quả xét tuyển vào ngày 23/6/2023 (nếu xét tuyển bổ sung: 25/6/2023).

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Lai Châu

Thí sinh thi vào lớp 10 làm bài thi Toán, Văn, Tiếng Anh (hệ chuyên thêm môn chuyên) từ ngày 25-27/5/2023.

Hôm 8/6, Sở GDĐT Lai Châu đã công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2023.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 Lạng Sơn

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Lạng Sơn làm bài thi môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh từ ngày 8/6-10/6/2023.

Thời gian công bố điểm thi sẽ được chúng tôi đăng tải khi có thông tin mới nhất

Kỳ thi tuyển lớp 10 vẫn đang được tổ chức tại các tỉnh, thành. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về thời gian công bố điểm thi lớp 10 năm 2023 của các địa phương, mời phụ huynh theo dõi...