Tin mới nhất về dự báo thời tiết đợt thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2023

Theo Trung tâm Dự Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo thời tiết đợt thi vào lớp 10 sắp tới (từ ngày 9 đến 12/6), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết, ngày 9/6, Hà Nội nhiều mây, mưa rào, có nơi mưa vừa và dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C, thấp nhất 25 - 27 độ C.



Cụ thể, dự báo thời tiết đợt thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2023 chi tiết như sau:

Ngày 9/6, Hà Nội nhiều mây, mưa rào, có nơi mưa vừa và dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C, thấp nhất 25 - 27 độ C.

Ngày 10/6, Hà Nội có lúc mưa rào và dông về đêm và sáng, nắng về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C, thấp nhất 26 - 28 độ C.

Ngày 11/6, Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C, thấp nhất 26 - 28 độ C.

Ngày 12/6, Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C, thấp nhất 26 - 28 độ C.

Tin mới nhất về dự báo thời tiết đợt thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2023

Các tỉnh, TP còn lại thuộc phía Đông Bắc miền Bắc, từ gần sáng và ngày 8/6, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi cao hơn 80mm. Từ chiều tối 8 đến ngày 10/6, các tỉnh, TP miền Bắc và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 120mm/đợt, có nơi cao hơn 180mm/đợt.

Về thời tiết trên biển, ngày 8/6, vịnh Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6 - 7; vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Kiên Giang và khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7.

Được biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/6. Sáng 10/6, thí sinh thi môn Ngữ văn (từ 8h - 10h); chiều 10/6, thí sinh thi môn Ngoại ngữ (từ 14h - 15h). Sáng 11/6, thí sinh thi môn Toán (từ 8h - 10h). Ngày 12/6, thí sinh thi các môn chuyên.

Lịch thi các môn vào lớp 10 tại Hà Nội.

Theo đó, trong tháng 6, bão/áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Về nền nhiệt và tình hình nắng nóng, bản tin dự báo tháng cho hay, các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ.

Khu vực Bắc Bộ còn xảy ra nắng nóng trong những ngày đầu tháng, sau đó cường độ nắng nóng tạm thời suy giảm. Khoảng từ giữa tháng 6 nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn TBNN khoảng 0,5-1 độ C, nắng nóng gia tăng trở lại.

Chia sẻ với Dân Việt, chuyên gia thời tiết lưu ý, các phụ huynh đưa con em đến trường thi cần mang theo áo mưa, ô và đến sớm theo giờ quy định của ngành giáo dục để đảm bảo kỳ thi tuyển sinh không bị ảnh hưởng vì thời tiết thay đổi.

Dự báo thời tiết hôm nay 8/6 chi tiết của các khu vực trên cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-35 độ.

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, riêng khu Đông Bắc 30-32 độ

Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.