Thông tin mới nhất vụ thi thể nữ giới bó trong chăn ở Bình Dương

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết vụ thi thể nữ giới bó trong chăn, quá trình điều tra gặp khó khăn do nạn nhân mới chuyển đến địa bàn và khu vực không có camera an ninh.