Thông tin mới vụ cháu bé 6 tuổi tử vong vì tai nạn tại khu vực cầu tàu Bãi Kinh ở Ninh Thuận

Căn cứ kết quả xác minh của Công an huyện Ninh Hải, xác định đây là vụ tai nạn do sự bất cẩn trong quá trình di chuyển từ tàu lên cầu Bến thủy nội địa dẫn đến tự ngã, bị thương và sau đó tử vong; không có dấu hiệu của tội phạm hình sự.

Cầu Bến thủy nội địa tại khu vực Bãi Kinh. Ảnh: Đức Cường

Cụ thể, báo cáo số 215/BC-UBND ngày 12/5/2024 do ông Nguyễn Khắc Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện Ninh Hải ký cho biết, vào khoảng 10h40 phút ngày 11/5, gia đình anh Nguyễn Quân (SN 1993) gồm vợ là Trần Thị Hồng (SN 1996), con gái Nguyễn Nhã Uyên (SN 2018), con gái Nguyễn Nhã Thi (SN 2020), đều trú tại Kim Sơn, Gia Hanh, Can Lộc, Hà Tĩnh, cùng với 2 người bạn của gia đình anh Quân là chị Trần Thị Hồng Nhung (SN 1997), trú tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và anh Ngô Quang Thắng (sinh năm 1997), trú tại Bình Định, đến Trạm biên phòng khu vực Bãi Kinh để làm thủ tục lên tàu có số hiệu: KH1041, công suất 80CV (được phép hoạt động), sức chở 20 khách do ông Nguyễn Anh Vương (SN 1971), trú tại Bình Hưng, Cam Bình, Cam Ranh, Khánh Hoà, điều khiển chở 6 người sang bè Bích Tèo để ăn hải sản, neo đậu tàu tại khu vực đảo Bình Hưng.

Đến 13 giờ 50 phút cùng ngày, tàu về lại Bãi Kinh, ông Nguyễn Anh Vương cho tàu cập vào cầu Bến thủy nội địa để khách lên cầu (cầu Bến thủy nội địa do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng và đã giao cho địa phương quản lý), chị Trần Thị Hồng Nhung và anh Ngô Quang Thắng là 2 người lên cầu trước.

Sau đó, chị Trần Thị Thu Hồng bế cháu Nguyễn Nhã Thi và dắt cháu Nguyễn Nhã Uyên bước xuống tàu và bước theo bậc tam cấp để đi lên cầu. Lúc này, anh Nguyễn Quân vẫn đang ở trên tàu và đang sử dụng điện thoại.

Trong quá trình bước theo bậc tam cấp để lên cầu, do bất cẩn nên chị Trần Thị Thu Hồng đã thả tay cháu Nguyễn Nhã Uyên ra, cháu Uyên đã bị say sóng nên bị ngã sấp xuống bậc tam cấp và bất tỉnh tại chỗ. Anh Nguyễn Quân đã bế cháu Uyên chạy vào khu vực làm thủ tục của Trạm kiểm soát biên phòng Bãi Kinh (cách cầu Bến thủy nội địa khoảng 30m).

Cầu Bến thủy nội địa ở Bãi Kinh do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng và đã giao cho địa phương quản lý. Ảnh: Đức Cường

Tiếp nhận thông tin, ông Phạm Quang Huy - Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Bãi Kinh đã thuê xe taxi và cùng gia đình đưa cháu Uyên đến Bệnh viên Đa khoa Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà để cấp cứu.

Đến khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh kết luận cháu Nguyễn Nhã Uyên đã tử vong. Trạm kiểm soát biên phòng Bãi Kinh đã lập biên bản làm việc với gia đình anh Quân và gia đình cam kết không khiếu nại về vụ tai nạn dẫn đến cháu Uyên bị tử vong.

Căn cứ kết quả xác minh của Công an huyện, xác định đây là vụ tai nạn do sự bất cẩn của vợ chồng anh Quân trong việc trông coi, giám sát cháu Nguyễn Nhã Uyên trong quá trình di chuyển từ tàu lên cầu Bến thủy nội địa dẫn đến cháu Uyên tự ngã, bị thương và sau đó tử vong; không có dấu hiệu của tội phạm hình sự.

Qua sự việc nêu trên, sáng 12/5, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức cuộc họp các ngành liên quan, theo đó, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các ngành tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời các vụ việc xảy ra; đề nghị Đồn biên phòng Vĩnh Hải thực hiện thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn; gắn các biển cảnh báo… để du khách biết, lưu ý đảm bảo an toàn. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các hoạt động kinh doanh có điều kiện bắt buộc trong khu vực; yêu cầu các ngành của huyện, UBND xã Vĩnh Hải thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, nhất là các khu vực trọng điểm về du lịch của huyện trong thời gian tới.