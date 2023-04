Thủ đoạn lừa "chạy án" của cựu cán bộ Cục An ninh điều tra, Bộ Công an trong vụ chuyến bay giải cứu Thủ đoạn lừa "chạy án" của cựu cán bộ Cục An ninh điều tra, Bộ Công an trong vụ chuyến bay giải cứu

Ông Hoàng Văn Hưng - cựu Trưởng Phòng Điều tra, Cục An ninh điều tra bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng khi "chạy án" trong vụ án "chuyến bay giải cứu".

Trong kết luận điều tra của Bộ Công an về vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP.Hà Nội và các tỉnh, TP khác, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Hoàng Văn Hưng tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản". Theo kết luận điều tra, khi thụ lí vụ án "chuyến bay giải cứu", ông Hưng giữ chức Trưởng phòng Điều tra, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, đồng thời là điều tra viên chính.

Hơn 1.000 chuyến bay giải cứu công dân về nước được thực hiện trong thời điểm dịch Covid-19. Ảnh: T.L Ông Hoàng Văn Hưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao nhiều lần liên hệ trao đổi thông tin điều tra vụ án với Nguyễn Anh Tuấn - cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội (người không có trách nhiệm liên quan). Lộ diện nhân vật nhận hối lộ số tiền lớn nhất trong vụ án "chuyến bay giải cứu" Trong đó có trao đổi về việc điều tra, xử lí đối với Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn; gặp gỡ Nguyễn Thị Thanh Hằng (đối tượng điều tra) thông qua Nguyễn Anh Tuấn ngoài trụ sở làm việc, không báo cáo với lãnh đạo có thẩm quyền. Ông Hưng đã hướng dẫn Hằng, thông qua bà này chỉ Sơn cách thức khai báo khi làm việc với điều tra viên để hướng đến chủ trương xử lí. Hằng mặc dù là người thực hiện hành vi phạm tội nhưng không bị xử lý hình sự do đã tự thú trước khi bị phát giác và Sơn không bị xử lý hình sự do không có liên quan. Tuy nhiên, không có đủ tài liệu chứng cứ kết luận Hoàng Văn Hưng đã nhận tiền trong giai đoạn này, Cơ quan An ninh điều tra coi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn" là tình tiết tặng nặng khi truy tố đối với Hoàng Văn Hưng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau đó, ông Hưng được điều chuyển công tác sang Trưởng phòng Phòng Chính trị Hậu cần, Cục An ninh điều tra Bộ Công an. Khi này, bị can không còn nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền trong việc điều tra, xử lí vụ án "Chuyến bay giải cứu". Song khi còn giữ chức Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an, ông Hưng đã nắm được một số thông tin liên quan đến vụ án cung cấp cho Hằng và Tuấn để tạo niềm tin. Bị can Hưng tiếp tục liên hệ nhiều lần với Tuấn để trao đổi về việc "lo" cho Hằng, Sơn không bị xử lí hình sự. Thông qua ông Tuấn, bị can gặp Hằng nhiều lần tại nhà của cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội, để hướng dẫn cách thức khai báo khi làm việc với điều tra viên. Trong đó có việc hướng dẫn đưa ra những lí do không đúng thực tế (chi tiền cho các cá nhân ở Viện Kiểm sát, Cơ quan điều tra và Cục Nghiệp vụ Bộ Công an để các đơn vị, cá nhân có liên quan ủng hộ quan điểm không xử lí hình sự đối với Hằng, Sơn). Hưng còn nói dối mình vẫn "kiểm soát được tình hình" đối với việc điều tra, xử lý vụ án; vẫn là người chỉ đạo điều tra và trực tiếp báo cáo, đề xuất chủ trương xử lý vụ án. Hưng sau đó đã nhận 800.000 USD (tương đương gần 19 tỉ đồng) từ Hằng thông qua Tuấn. Cơ quan An ninh điều tra cáo buộc hành vi này của Hưng đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, theo lời khai của Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thanh Hằng, giai đoạn Hưng bị điều chuyển công tác, từ ngày 16/9-1/12/2022, Hằng đã đưa cho Tuấn tổng cộng 1 triệu USD để Tuấn đưa cho Hưng.

Tuy nhiên Cơ quan An ninh điều tra xác định, chỉ đủ căn cứ ông Hưng 2 lần nhận 800.000 USD (tương đương hơn 18 tỷ đồng) từ Nguyễn Thị Thanh Hằng.

