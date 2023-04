7 lần nhận hối lộ của Cựu Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng trong vụ chuyến bay giải cứu

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ… xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. 54 bị can đã bị đề nghị truy tố về 5 tội danh gồm: Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối hộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong số này, ông Ông Chử Xuân Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng

Kết quả điều tra xác định, ngày 16/1/2020, Chính phủ ban hành Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021; ngày 2/7/2021 Chính phủ ban hành Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Chử Xuân Dũng.

Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, thực hiện chủ trương của Chính phủ, UBND TP.Hà Nội ban hành các quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid TP.Hà Nội, trong đó từ ngày 24/12/2020 đến ngày 6/5/2021, bị can Chử Xuân Dũng đã ký 66 văn bản đồng ý cho 16 công ty được đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly trên địa bàn TP.Hà Nội. Trong số 16 công ty được Dũng ký duyệt, kết quả điều tra đến nay xác định, bị can Dũng đã nhận tiền của 2 cá nhân để duyệt ký đồng ý cấp phép cho 4 công ty được đưa công dân về cách ly tại Hà Nội.

Cụ thể, ngày 10/6/2021, thông qua Trần Thị Thương Huyền (chị dâu của bị can Chử Xuân Dũng) giới thiệu Lê Thị Ngọc Anh liên hệ và gặp bị can Dũng tại phòng làm việc của Dũng tại trụ sở UBND TP.Hà Nội (số 2 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tại buổi gặp này, Ngọc Anh đặt vấn đề nhờ Dũng giúp đỡ duyệt chủ trương cho các doanh nghiệp của Ngọc Anh tổ chức cho công dân Việt Nam nhập cảnh về nước được cách ly trên địa bàn TP.Hà Nội theo quy trình. Về chi phí xin chủ trương, Ngọc Anh tự tính toán, đưa số tiền từ 1-2 triệu đồng/khách cho bị can Dũng.



Theo Kết luận điều tra, từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021, Lê Thị Ngọc Anh dùng pháp nhân Công ty du lịch Á Châu, Công ty sự kiện Bầu trời Hà Nội, Công ty Phượng Hoàng để làm 7 hồ sơ xin tổ chức cho công dân nhập cảnh về nước được cách ly trên địa bàn TP.Hà Nội. Sau đó, trong quá trình xin chấp thuận chủ trương cách ly, bị can Ngọc Anh đã gặp Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng 5 lần, trong đó có 4 lần chi tiền cho bị can Dũng.

Người thứ hai có hành vi hối lộ Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng là Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Thái Hoà.

Theo đó, tháng 9/2021, ông Nguyễn Thành Lương, nguyên Phó TGĐ Đài truyền hình Việt Nam (là bạn của Dũng) dẫn bị can Trần Minh Tuấn đến nhà bị can giới thiệu. Tuấn nhờ và được Dũng đồng ý giúp cho Công ty TNHH Du lịch Quốc tế do Phạm Thị Bích Hằng mượn pháp nhân để cùng Tuấn xin cấp phép chuyến bay đưa khách từ nước ngoài về cách ly tại Hà Nội.

Từ ngày 10/9/2021 đến ngày 22/10/2021, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký 7 công văn đồng ý tiếp nhận cách ly y tế đối với công dân nhập cảnh về nước theo đề xuất của Công ty TNHH Du lịch Quốc tế. Mặc dù không có thoả thuận về số tiền Tuấn phải chi cho ông Dũng trong việc chấp thuận cho Công ty TNHH Du lịch Quốc tế đưa khách từ nước ngoài về cách ly tại Hà Nội nhưng từ ngày 6/10/2021 đến ngày 18/10/2021, bị can Tuấn đã 3 lần đưa tiền cho bị can Dũng thông qua thư ký của Dũng là Đặng Đình Tuyến.

Ngoài ra, kết quả điều tra còn xác định bị can Chử Xuân Dũng đã nhận tiền của 2 đại diện doanh nghiệp khác, cụ thể nhận 100 triệu đồng từ Hoàng Diệu Mơ, TGĐ Công ty An Bình vào tháng 9/2021 và tháng 12/2021; nhận 5.000 USD từ Trần Thị Mai Xa, GĐ Công ty Masterlife vào tháng 11/2021. Tuy nhiên, việc bị can Mơ, Mai Xa đưa tiền cho bị can Dũng là để "cảm ơn" về việc đã giúp các doanh nghiệp của các bị can này được tổ chức chuyến nay, không có sự trao đổi, thoả thuận trước giữa các bị can nên cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an không kết luận về hành vi nhận hối lộ với khoản tiền này.

"Như vậy, bị can Chử Xuân Dũng đã nhận hối lộ 800 triệu đồng và 54.000 USD (tương đương hơn 1,25 tỷ đồng), tổng cộng hơn 2 tỷ đồng", kết luận điều tra nêu.