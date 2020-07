Thủ đoạn thay đổi kết quả đấu giá đất của vợ chồng Đường 'Nhuệ'

Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Dương (vợ của Nguyễn Xuân Đường, trú TP.Thái Bình) cùng 4 cán bộ địa phương về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự.

Với cáo buộc là kẻ cầm đầu băng tội phạm ở Thái Bình, Dương và chồng là Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") đã dùng nhiều thủ đoạn để thay đổi kết quả đấu giá đất tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh này.

Đánh người thắng đấu giá để ép nhượng đất

Theo kết luận điều tra, ngày 29/10/2019, UBND tỉnh Thái Bình cho phép đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 10 lô đất tại khu quy hoạch dân cư ở phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình. Tỉnh giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất kỹ thuật tài nguyên thuộc Sở TN&MT tổ chức đấu giá.

Do quen biết từ trước nên Dương được bà N.T.H. (54 tuổi, ở huyện Quỳnh Phụ) nhờ mua lô đất số 9 trong số đất đấu giá. Theo thỏa thuận, bà H. chỉ đứng tên ký giấy tờ. Còn các thủ tục đấu giá bà này nhờ Dương thực hiện.

Nguyễn Thị Dương cùng chồng.

Sau khi Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo tổ chức bán đấu giá lô đất trên, do điều kiện dự đấu giá là cần ít nhất 2 người tham gia nên Dương đã lấy tên bà H. và anh Dũng (người địa phương).

Kết luận nêu quá trình đấu giá, Dương biết bà H. không trúng thầu do phiếu ghi không hợp lệ. Nhưng sau đó, Dương đã gặp Vũ Gia Thành (đấu giá viên trung tâm dịch vụ đấu giá) để đặt vấn đề tìm cách cho bà H. trúng đấu giá.

Theo cáo buộc, bị can Thành đưa ra điều kiện là người đã được công bố trúng đấu giá phải đồng ý nhượng lại thì mới thay đổi được kết quả. Sau đó, Dương tìm gặp Phạm Văn Hiệp (Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh) để nhờ Hiệp nghĩ cách giúp cho bà H. thắng thầu.

Cơ quan điều tra xác định bị can Hiệp đã nói với nhóm cán bộ phụ trách đấu giá rằng bà H. là bà cô của Hiệp. Ngoài ra, Hiệp nói thêm với Thành: "Anh đồng ý đổi tên người trúng đấu giá từ Đạt sang bà H. giúp chị Dương, cũng là giúp gia đình em vì bà H. là chỗ thân thiết với gia đình em".

Trong khi đó, Dương gọi điện cho chồng là Đường "Nhuệ" tìm gặp anh Đạt (người trúng đấu giá lô đất số 9) để nói chuyện. Theo kết luận điều tra, sau khi gặp anh Đạt, Đường hứa sẽ cho 20 triệu đồng nếu anh Đạt nhượng lại đất.

Bị người trúng đấu giá từ chối, Dương cầm cốc nước chè hất vào mặt anh Đạt. Còn nhóm đàn em đi cùng vợ chồng Đường là Phạm Xuân Hòa, Đào Văn Bằng và Nguyễn Đức Huy tấn công, đánh nạn nhân. Do bị đe dọa, anh Đạt đồng ý nhượng lại đất cho bà H.

Cảnh sát kết luận sau khi hoàn tất đấu giá, Dương đưa cho nhóm cán bộ trung tâm đấu giá nhiều phong bì, bên trong có 500.000 đồng mỗi chiếc. Tiếp đó, các bị can Hiệp và Thành đã hướng dẫn bà H. làm thủ tục thay đổi tên người trúng đấu giá lô đất số 9 từ anh Đạt sang cho bà H.

Cán bộ tố bị vợ chồng Đường "Nhuệ" đe dọa

Kết luận thể hiện trong quá trình điều tra, Phạm Văn Hiệp khai trong cuộc đấu giá ngày 20/12/2019, Hiệp bị vợ chồng Nguyễn Xuân Đường đe dọa nên mới đồng ý thay đổi kết quả đấu giá đất từ anh Đạt sang cho bà H.

Tuy nhiên, tài liệu xác minh cho thấy trước, trong và sau cuộc đấu giá, Dương và chồng không đe dọa hay ép buộc anh Hiệp. Chỉ có một mình Dương nhờ Hiệp đổi kết quả đấu giá.

Bị can Phạm Văn Hiệp. Ảnh: N.H.

Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình còn khai trước đây, gia đình anh ta nhiều lần bị vợ chồng Đường "Nhuệ" uy hiếp, đe dọa bắt cóc con gái, đánh ghen xịt hơi cay vào mặt vợ.

Chị T.T.H. (vợ bị can Hiệp) cũng gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an, trình bày nội dung như lời khai của chồng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ghi nhận việc Phạm Văn Hiệp gửi đơn tố cáo những nội dung trên. Nhưng do không xác định được đối tượng đe dọa, không rõ lý do uy hiếp, các nội dung đe dọa không liên quan đến việc đấu giá đất.

Sau đó, bị can Hiệp không còn nghi vấn gì cho Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương.

Trong vụ án này, Công an tỉnh Thái Bình kết luận Nguyễn Xuân Đường không trực tiếp xâm hại sức khỏe anh Đạt nhưng đã dùng lời nói đe dọa, ép anh này phải từ bỏ kết quả trúng đấu giá lô đất số 9.

Ngoài ra, bản thân Đường chỉ làm theo ý muốn của vợ, không đồng phạm với những người có chức vụ và quyền hạn. Do đó, Công an Thái Bình không đủ căn cứ buộc tội Đường "Nhuệ".