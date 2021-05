Thủ khoa ĐH Bách khoa - "bóng hồng" duy nhất trong lớp Cơ điện, chưa tốt nghiệp đã được "ông lớn" công nghệ nhận làm

Thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội: Nữ sinh duy nhất của ngành Cơ điện tử, khóa K61

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Nguyễn Phương Linh, nữ sinh duy nhất của ngành Cơ điện tử, khóa K61 bày tỏ niềm vui và bất ngờ khi nhận tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc với điểm tích lũy 3.61/4. Ít ai biết rằng, cô đã từng trượt ngôi trường dự định trước đó và phải đứng giữa nhiều lựa chọn khác nhau mới có được ngày hôm nay.

Nữ sinh duy nhất của ngành Cơ điện tử, khóa K61 là thủ khoa đầu ra của Viện Cơ khí, ĐH Bách khoa Hà Nội.

"Hồi mới học cấp 3, em dự định thi vào một trường an ninh, quân đội nào đó để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Thế nhưng, tuy cấp 3 em đạt Giải Nhì Học sinh giỏi tỉnh môn Toán nhưng kết quả thi đại học môn Toán của em chỉ được 8 điểm. Em đã trượt Học viện Kỹ thuật quân sự.

Sau đó gần đến ngày nộp hồ sơ, em hoang mang không biết chọn trường nào. Bố mẹ bảo em học Sư phạm để đỡ được học phí, nhưng qua tìm hiểu, em biết được học phí ĐH Bách Khoa Hà Nội cũng khá ổn, còn có cơ hội được học bổng, cơ hội việc làm cao nên em đã theo học. Thôi thì không học ngành mình thích, thì sẽ thích ngành mình học. Và tình yêu Bách khoa của em bắt đầu như thế".

Thôi thì không học ngành mình thích thì sẽ thích ngành mình học. Và tình yêu Bách khoa của em bắt đầu như thế. Nguyễn Phương Linh

Nói về việc chọn ngành, Phương Linh cho biết cũng rất tình cờ. Khi ấy em băn khoăn giữa 2 ngành khá hot là Cơ điện tử và Công nghệ thực phẩm. Một ngành thì toàn các nam sinh và ngành còn lại toàn nữ sinh. Linh đã chọn cả 2 nguyện vọng và Cơ điện tử đặt trước. Và đó là lý do Linh trở thành sinh viên nữ của Viện Cơ khí.

Là con gái học một ngành khô khan, toàn con trai, Phương Linh cũng từng gặp khó khăn: "Em nhớ nhất hồi đi nhập học, có anh chị khóa trên bảo con gái học ngành này khó khăn lắm. Một năm đầu học đại cương như các bạn, em cũng chưa gặp nhiều khó khăn lắm. Tuy nhiên khi bước sang năm 2, học các môn về Kỹ thuật như Đồ họa, Sức bền, Cơ học, Điện… em đã hiểu lời các anh chị nói.

Những môn này đã khiến bao sinh viên chật vật và em cũng không ngoại lệ, càng phải chăm chỉ và đầu tư học hơn. Không chỉ cần chăm chỉ tìm hiểu học hỏi mà cần có cả sức khỏe nữa, nên em cũng cố gắng để không thua kém các bạn nam".

Phương Linh luôn phải nỗ lực hết mình để không thua kém các bạn nam trong lớp.

Tuy nhiên, dù có thành tích xuất sắc nhưng Linh vẫn nuối tiếc vì không tham gia sáng chế, nghiên cứu được nhiều ở trường do đi làm thêm để trang trải chi phí trong cuộc sống.

"May mắn đến khi em làm đồ án tốt nghiệp đã được cô Phùng Xuân Lan, nữ tiến sĩ của bộ môn Công nghệ chế tạo máy, Viện Cơ khí dìu dắt, hướng dẫn. Em đã được tham gia vào dự án cùng với cô và các bạn, chế tạo ra máy in 3D sinh học, phần của em là nghiên cứu và vận hành đầu in dùng bột sinh học, sau này tương lai sẽ được ứng dụng để in ra các mô cơ quan của con người".

Linh và lớp Cơ điện tử 02 K61.

Là nữ sinh duy nhất của khóa K61 nên những ngày 20/10 hay 8/3, sinh nhật, đều đặc biệt với Linh.

Chia sẻ về bí kíp học tập, Linh cho biết chỉ đơn giản là "học thầy không tày học bạn". Linh có một nhóm bạn cùng nhau học, thi đua với nhau và giúp đỡ nhau. Gần đến ngày thi, các em cùng hệ thống kiến thức lại thành đề cương và cùng nhau ôn thi. Linh rất tự hào vì các bạn đều giỏi, có cả những bạn đã tham gia nghiên cứu khoa học, chuẩn bị theo học thạc sĩ…

Chưa tốt nghiệp đã được nhận làm

Hiện tại sau khi tốt nghiệp, Linh tiếp tục làm việc tại Nhà máy Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Trước đó, Linh đã nộp hồ sơ vào đây làm từ tháng 11/2020 và tham gia kỳ thi đánh giá năng lực toàn cầu GSAT của Samsung từ tháng 12/2020.

Trải qua các vòng loại hồ sơ, vòng thi GSAT, vòng phỏng vấn, vòng khám sức khỏe thì cuối tháng 1/2021 Linh đã là nhân viên chính thức ở đây.

"Cuối tháng 1 năm nay, em đi làm được 1 tuần thì tham gia bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Những ngày đó, ban ngày em đi làm tận Bắc Ninh, tối lại về Hà Nội làm đồ án. Và kết quả không làm em thất vọng, em đã được A+ Đồ án tốt nghiệp. Tấm bằng xuất sắc này vốn không nằm trong dự định của em. Em còn nhớ khi gọi về báo cho gia đình, mọi người đều rất vui và xúc động. Em hi vọng dịch Covid sẽ được kiểm soát, để chúng em sớm có 1 lễ tốt nghiệp để cùng gia đình chia sẻ niềm vui này", Linh chia sẻ.

Hiện tại Linh đang đi làm, nhưng em vẫn dự định sẽ học tiếp khi thích hợp.

Hiện tại Linh đang đi làm, nhưng em vẫn có dự định sẽ học tiếp khi thích hợp.

"Qua trải nghiệm của em thì Bách Khoa là môi trường rất tốt để theo học. Chương trình học tập được đầu tư bài bản, các thầy cô rất có chuyên môn và tận tâm. Đặc biệt ở Bách Khoa học tập không có tiêu cực, học thật thi thật, cơ hội học bổng cũng cao. Các em học sinh nên chọn Bách Khoa để theo học, và nên dành thời gian tham gia nghiên cứu sáng tạo vì trường tổ chức rất nhiều cuộc thi để cho các em thể hiện, đừng để nuối tiếc như mình!", Linh bày tỏ.