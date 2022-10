Thu Minh: "Khán giả từng ùn ùn kéo nhau về khi tôi đang hát"

Chương trình Cuộc hẹn cuối tuần tuần này mở đầu bằng những chia sẻ của Thu Minh về bí kíp "ăn gì mà hát hay" cũng như cách luyện tập hàng ngày để giữ được giọng hát giàu nội lực. Khán giả sẽ được đến với nhiều thông tin bất ngờ từ những ngày đầu Thu Minh hát theo phong cách thần tượng Whitney Houston - dù ở trên sân khấu cô thống thiết hát I will always love you thì ở dưới khán giả ùn ùn kéo nhau ra về, cho đến những ngày Thu Minh hát phòng trà được khán giả vỗ tay vang dội.

Bên cạnh cảnh báo của chương trình "đề nghị khán giả Cuộc hẹn cuối tuần di chuyển mọi đồ dễ vỡ ra xa vị trí loa tivi" vì quãng giọng... dễ gây đổ vỡ, Thu Minh thừa nhận mình không biết nốt cao nhất có thể hát. Thế nhưng, cô cũng sẵn sàng tham gia "thử thách hát giọng trầm". Với thử thách này, khán giả sẽ thấy hình ảnh Thu Minh với tư thế vô cùng khác lạ.

Ca sĩ Thu Minh trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần". (Ảnh: VTV)

Chương trình cũng đưa giọng ca Đường cong trở lại chặng đường 30 năm đứng trên sân khấu, để Thu Minh chia sẻ về những ngày thơ bé - khi bố mẹ luôn được xem cô ca sĩ nhí "làm đủ trò hát hò" trong nhà – về những sân khấu đầu tiên cô biểu diễn, về giải thưởng âm nhạc đầu tiên của Thu Minh trong sự nghiệp năm 16 tuổi và về cả những ngày đi hát với cát-xê chỉ 15.000 đồng. Lần đầu tiên Thu Minh chia sẻ việc đi hát luôn phải mang lọ thuốc nhỏ mũi vì bị xoang. Khán giả cũng sẽ được biết lí do vì sao Thu Minh phải chạy show mỗi buổi 8 đến 10 tụ điểm, "có lần ngã xe mà không kịp xem có đau không, chỉ dựng xe lên chạy tiếp".

Thu Minh chia sẻ, sự nghiệp của cô có ba bước ngoặt quan trọng: Album Ước mơ đánh dấu việc Thu Minh chính thức bước ra khỏi không gian hát phòng trà; bùng nổ với album Thiên đàng– album nhạc điện tử đầu tiên tại Việt Nam mang đến cho Thu Minh hit Chuông gió, Xích lô, Bóng mây qua thềm, loạt hit Đường cong, Bay, Taxi tặng Thu Minh danh xưng "Nữ hoàng nhạc Dance".

Nhà báo Long Vũ thừa nhận, ngoài Nhớ anh là ca khúc "karaoke quốc dân", mỗi lần đi hát, đến đoạn cần "quẩy" kiểu gì cũng phải mở những hit của Thu Minh. Khán giả cũng được biết lý do nữ ca sĩ chuyển hướng sang dòng nhạc Dance, vì sao 3 năm liền cô đều được bình chọn là "nghệ sĩ có phong cách ăn mặc xấu nhất", tại sao cô được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao và mang đến sự bùng nổ cho khán giả mỗi lần xuất hiện.

Thu Minh khẳng định ai cũng có thể trở thành diva của cuộc đời mình. (Ảnh: VTV)

Vui tươi trong suốt chương trình, nhưng Thu Minh cũng có những phút rơi nước mắt khi nghe các học trò chia sẻ về "mami". Lời dặn dò học trò: "Khi hát, đừng nghĩ đến hào quang mà phải mang trái tim mình trao cho khán giả và phải nghĩ xem bài hát đó mang lại ý nghĩa gì cho cuộc sống này" khiến khán giả thêm yêu mến Thu Minh. Chia sẻ với nhà báo Long Vũ về những tháng ngày Covid-19, nữ ca sĩ gửi lời nhắn nhủ đến khán giả "ai cũng có thể trở thành diva của cuộc đời mình".



Cuộc hẹn cuối tuần sẽ phát sóng vào 20h thứ bảy ngày 29/10/2022 trên VTV3.