Thu Quỳnh công khai giá "đi khách" của My Sói thời còn ở động Thiên Thai gây xôn xao

Giữa lúc dân mạng đang xôn xao về vụ đường dây bán dâm toàn Hoa hậu, người mẫu giá hàng chục nghìn đô do "tú ông" Lục Triều Vỹ cầm đầu bị cơ quan công an triệt phá thì diễn viên Thu Quỳnh có động thái gây chú ý trên mạng xã hội.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Thu Quỳnh đăng hình ảnh chụp lại sổ ghi chép của ông Cấn (NSND Nguyễn Hải) ở động Thiên Thai trong phim "Quỳnh búp bê". Cuốn sổ ghi lại cẩn thận các khoản thu chi cho nhân vật My Sói do Thu Quỳnh thủ vai sau mỗi lần "phục vụ" khách. So với nhân vật Lan "cave", mức giá của My Sói cao hơn hẳn. Tiền bán dâm của My Sói cao nhất lên đến 3.000 USD (gần 70 triệu đồng).

Nữ diễn viên hài hước viết: "Ba năm sau khi hoàn lương, cô My Sói giờ đổi tên thành Khánh Ngọc, nhân viên "đốt lò, nhóm lửa" tại nhà hàng đã vô tình lượm được sổ thống kê ngày xưa của sếp Cấn trong đống giấy cũ nhóm lò! My nhoẻn miệng cười: Ngày xưa mình cũng khá phết nhỉ? Giật mình nhớ ra mình đã lương thiện, My quyết định ném sổ vào lò ngay các bác ạ".

Thu Quỳnh đăng tải lại bức ảnh này bên dưới bài đăng của ca sĩ Minh Quân kèm dòng chú thích: "Ngày xưa ở "Thiên Thai", em cứ nghĩ My Sói là oách lắm rồi! Ai dè!". Nam ca sĩ đáp lời: "Xưa rồi My Sói ơi! Em đã bị truất ngôi trên thị trường chuyển nhượng" khiến dân mạng phấn khích. Nhiều cư dân mạng cho rằng, ca sĩ Minh Quân nhắc khéo số tiền 3.000 USD của My Sói chẳng thấm vào đâu so với mức giá của các cô gái trong đường dây bán dâm của "tú ông" Lục Triều Vỹ.

Với khả năng diễn xuất tốt, Thu Quỳnh (1988) được tuyển chọn và đầu quân về Nhà hát Tuổi trẻ từ năm 3 đại học. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình như: "Nhà có nhiều cửa sổ", "13 nữ tù", "Sống chung với mẹ chồng"… Đến khi vào vai My Sói thể hiện sự xảo quyệt, mưu mô, ghê gớm trong "Quỳnh búp bê", Thu Quỳnh nhận được tình cảm đặc biệt với công chúng.