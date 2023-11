Thu Quỳnh mang thai lần 2, giữ kín danh tính bố đứa trẻ

"Luật hấp dẫn" là có thật chúng mình ạ! Khi anh Be (con trai Thu Quỳnh - PV) kiên trì gửi tín hiệu muốn có em lên vũ trụ thì đến một ngày vô cùng đẹp trời, vũ trụ đã trả lời Be đầy ngọt ngào. Thật tuyệt! Chào mừng em bé bỏng đã đến Gia đình mình! Chúc Be của mẹ sẽ là một người anh thật ngầu! Cả nhà yêu các con!" - Thu Quỳnh viết trên trang cá nhân.

Thu Quỳnh hạnh phúc có bầu lần 2. Ảnh: CMH

Bài đăng của Thu Quỳnh nhanh chóng nhận về nhiều lượt thích và những lời chúc mừng cô có tin vui và mong cô "mẹ tròn con vuông" sắp tới.

Trước đó, Thu Quỳnh kết hôn với diễn viên Chí Nhân năm 2014. Cả hai có với nhau một bé trai tên thân mật là Be Năm 2015, 2 người ly hôn. Thu Quỳnh sống cùng con trai và tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Thu Quỳnh tiết lộ có người yêu từ khoảng giữa năm 2019. Song, đến đầu năm 2020, khán giả mới biết "nửa kia" của cô là quay phim Hoàng Phương. Trên trang cá nhân, Hoàng Phương cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân mật của con gái mình với bé Be - con trai Thu Quỳnh.

Thu Quỳnh đã có 1 con trai từ cuộc hôn nhân đầu. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên không muốn chuyện tình cảm ồn ào, vì thế cô thường né tránh khi được hỏi hoặc chỉ trả lời ngắn. Cô chia sẻ: "Chúng tôi hiện tại vẫn hạnh phúc và bình ổn như bao năm qua. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại".

Chia sẻ về bạn trai, Thu Quỳnh từng cho biết: “Anh ấy là một người biết quan tâm, chu đáo, tinh tế và tôi thích những người sống tình cảm như vậy. Bé Be đã biết anh ấy và cháu cũng rất yêu quý anh. Ngược lại, anh ấy rất ấm áp và yêu quý Be cũng như trẻ con”.

Thu Quỳnh cũng trải lòng về con trai của mình - bé Be. Nữ diễn viên cho rằng, với một người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ và có con riêng thì không điều gì quan trọng bằng con cái. Thu Quỳnh cho biết, điều kiện đầu tiên của người đàn ông khi tiếp cận cô là phải yêu thương con trai cô thì mới được cô trao cơ hội tìm hiểu. Bên cạnh đó, Thu Quỳnh cũng đề cao tài năng và ý chí phấn đấu của họ.

Thu Quỳnh hạnh phúc khi làm mẹ lần thứ 2. Ảnh: FBNV

Thu Quỳnh và bạn trai từng vướng tin đồn chia tay năm 2021 nhưng cô luôn chọn cách giữ kín chuyện tình cảm. Hiện tại, cô cũng giữ kín danh tính "nửa kia" khi mang thai lần 2.

Kể về cuộc sống mẹ đơn thân, Thu Quỳnh thấy rất vui dù đôi lúc vất vả. Bản thân Thu Quỳnh cũng vững vàng trong sự nghiệp nhưng cô tin tưởng rằng trong chuyện tình yêu vì gì đến sẽ đến, mọi sự tùy duyên.

Thu Quỳnh sinh năm 1988 ở Hà Nội. Cô được khán giả yêu thích khi tham gia các phim truyền hình: Sống chung với mẹ chồng, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh búp bê, Về nhà đi con, Hương vị tình thân, Cuộc chiến không giới tuyến ...