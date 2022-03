Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng được thăng hàm Trung tướng

Ngày 2/3, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Chủ tịch nước đã quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng với Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng từ ngày 1/3/2022.

Cũng từ ngày 1/3/2022, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an sau gần 6 năm giữ chức vụ này.

Như vậy, lãnh đạo Bộ Công an hiện nay gồm: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và 6 Thứ trưởng gồm: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyến và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: VTC

Trung tướng Lê Quốc Hùng sinh ngày 20/8/1966, quê ở xã Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, cao cấp Lý luận chính trị.

Từ tháng 8/2015, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau hơn 3 năm giữ chức vụ này, Bộ trưởng Bộ Công an điều động ông về công tác tại Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, sau đó được bầu làm Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Năm 2019, ông được thăng cấp hàm Thiếu tướng.

Từ ngày 1/3/2022, Trung tướng Lê Quốc Hùng giao cương vị Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự và Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam được cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an.