Thứ trưởng Bộ Công an: Vụ khủng bố ở Đắk Lắk là do thế lực thù địch không ngừng chống phá Thứ trưởng Bộ Công an: Vụ khủng bố ở Đắk Lắk là do thế lực thù địch không ngừng chống phá

Theo Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, vụ khủng bố xảy ra ở Đắk Lắk có thể coi là hệ quả tất yếu, tích tụ do thế lực thù địch không ngừng chống phá, chứ không đơn thuần là do chúng ta sơ suất.