Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi

Sáng 31/7, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng, về công tác cán bộ của tỉnh này. Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Hoàng Đăng Quang đã về dự.

Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: C.X

Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang, được Ban Bí thư T.Ư Đảng quyết định thôi giữ chức Uỷ viên Ban cán sự đảng Bộ KH&CN; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ông Nguyễn Hoàng Giang sinh 1971, quê quán ở TP Hải Phòng; thường trú tại quận Tây Hồ, TP.Hà Nội, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế - Đại học Ngoại thương, Cử nhân lý luận chính trị.

Trước khi được được động và chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ và giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Hoàng Giang, từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Giám đốc Sở Thương mại Hải Phòng; Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng; Phó Vụ Trưởng Vụ Kinh tế - Văn phòng T.Ư Đảng; Vụ Trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT T.Ư; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình; Thứ trưởng Bộ KH&CN.

Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Hoàng Đăng Quang (phải) trao quyết định cho tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang. Ảnh: C.X

Liên quan đến công tác cán bộ của Quảng Ngãi, vào tháng 3/2024, do vướng vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao trước đó, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam, để điều tra về tội nhận hối lộ liên quan đến vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

Đến tháng 5/2024, sau khi Ban Bí thư T.Ư Đảng ra quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã biểu quyết thông qua bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đặng Văn Minh.

Đến thời điểm này cùng với một số chức danh khác của tỉnh, Quảng Ngãi vẫn đang còn khuyết chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Người đang được giao phụ trách và điều hành chính quyền Quảng Ngãi là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn.