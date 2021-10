Thứ trưởng Bộ Y tế: "Việt Nam đã tiếp cận được 107 triệu liều vaccine Covid-19"

Phân bổ vaccine đảm bảo tiêm cho trẻ em từ 12 – 17 tuổi

Sáng 29/10, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội thảo sau 18 ngày thực hiện tuyên truyền Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Gia Khiêm

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Phạm Anh Tuấn cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 128 trong tình hình mới. Đây là những quy định tạm thời để chuẩn bị cho 2 chiến lược là Chiến lược thích ứng an toàn mới với đại dịch Covid-19 và Chiến lược phục hồi và phát triển kinh tế. Hiện nay, cả 2 chiến lược này đều đang được xây dựng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, hiện công tác phòng chống dịch đạt được kết quả nhất định, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát. Đến ngày hôm nay, Việt Nam đã tiếp cận được 107 triệu liều vaccine và tiêm được 76 triệu liều.

Quang cảnh Hội thảo tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 128/NQCP của Chính phủ Ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" sáng ngày 29/10. Ảnh: Gia Khiêm

Để đáp ứng yêu cầu chống dịch, vừa chống dịch vừa sản xuất, Bộ Y tế ban hành kế hoạch tiêm chủng, trong đó tập trung ưu tiên đối tượng trên 50 tuổi trở lên. Đây là những người có tuổi hay mắc bệnh nền nên nếu không may mắc bệnh thì diễn biến dịch sẽ nặng.

Sau thời gian tổ chức tiêm, Bộ Y tế thấy rằng cần mở rộng đối tượng tiêm vaccine sang trẻ em ở độ tuổi từ 12-17 tuổi để đảm bảo phủ rộng diện tiêm vaccine. Chiến lược tiêm vaccine tiêm có trọng tâm, trọng điểm.

"Hiện nguồn vaccine để tiêm cho trẻ em có hai loại là Pfizer và Moderna. Các tỉnh đang cập nhật số liệu để có kế hoạch phân bổ vaccine đảm bảo tiêm cho trẻ em từ 12 – 17 tuổi", ông Tuyên cho hay.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Ảnh: Bộ Y tế

Ông cho hay, tiêm vaccine rất tích cực nhưng số lượng về chưa đạt yêu cầu. Tới đây, trên cơ sở tình hình diễn biến dịch tại các địa phương sẽ phân bổ vaccine cho hợp lý.



Liên quan đến công tác xét nghiệm, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, Bộ Y tế đã quy định rõ của đối tượng xét nghiệm quy định rõ. Tuy nhiên trước diễn biến tình hình dịch mà ở một số địa phương, khi công nhân từ vùng dịch về các địa phương có nguy cơ cao hơn thì tổ chức xét nghiệm.

Cũng liên quan đến vấn đề này, phía Bộ Y tế cho biết, thời gian qua đẩy nhanh việc tiêm chủng rất nhanh nên đã xấp xỉ tiêm được 40% cho người trên 18 tuổi. Hiện nay, tiêm mở rộng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi và vẫn ưu tiên tập trung tiêm cho người trên 50 tuổi.

Về xét nghiệm, hiện nay tập trung vào nhóm có nguy cơ cao, có triệu chứng, không quy định tất cả những người đi từ địa bàn này sang địa bàn khác. Nếu cứ yêu cầu từ vùng khác về xét nghiệm thì đó là lạm dụng, không đúng với chỉ đạo của Bộ Y tế.

Học sinh tiêm vaccine tại huyện Củ Chi, TP.HCM ngày 27/10. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Được biết, hiện nay, Tổ chức Y tế thế giới, các nhà khoa học và các quốc gia nhận định dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023 và có thể xuất hiện các chủng virus mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến phức tạp khó lường.

Tuy nhiên, việc bao phủ vắc xin, có thuốc điều trị giúp giảm số ca nặng, tử vong và giảm tỷ lệ mắc. Do vậy, đã có nhiều quốc gia thay đổi chiến lược ứng phó dịch bệnh từ cố gắng dập tắt dứt điểm sang sống chung an toàn với dịch bệnh.

Đối với Việt Nam, một số kinh nghiệm đã bước đầu được đúc kết từ thực tiễn phòng, chống dịch; năng lực ứng phó của hệ thống y tế từng bước được nâng lên; diện bao phủ vaccine nhất là đối với nhóm người có nguy cơ cao, các đô thị lớn tăng nhanh giúp chúng ta chủ động hơn trong phòng, chống dịch.

Từ thực tiễn tình hình, ý kiến phân tích của các nhà khoa học, chuyên gia, ý kiến của các địa phương và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Chính phủ xác định mục tiêu công tác phòng, chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội; chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Cả nước có 2 triệu điểm quét mã QR-Code PC-COVID

Thông tin liên quan về việc xây dựng, sử dụng ứng dụng PC-COVID tại Hội thảo, ông Đỗ Công Anh, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ TT&TT phát triển ứng dụng PC-COVID là ứng dụng duy nhất dùng chung cho việc phòng, chống Covid-19. Đối với việc quét mã QR-Code được triển khai tại các địa điểm đông người, các cửa hàng, trụ sở cơ quan…

Ứng dụng PC-Covid quốc gia. Ảnh chụp màn hình.

Các đơn vị có thể vào trang qr.tokhaiyte.vn hoặc qr.pccovid.gov.vn để đăng ký việc kiểm soát, sau đó là in mã QR-Code dán ở cửa hoặc cho nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ quét ứng dụng PC-COVID của người đi vào và khi đó sẽ kiểm soát đc việc di chuyển.

Về việc liên quan đến việc sử dụng mã QR-Code chung giữa 2 ứng dụng là dụng VNEID (của Bộ Công an) và ứng dụng PC-COVID (Bộ TT&TT xây dựng), đặc biệt tại các sân bay. Ông Đỗ Công Anh cho biết, hiện Bộ TT&TT đã làm việc với Bộ Công an để thống nhất hai ứng dụng VNEID và PC-COVID dùng chung QR-Code, do đó dùng ứng dụng nào quét mã QR-Code cũng được.

Sáng nay (29/10), Bộ TT&TT sẽ làm việc với Bộ Công an để thống nhất vấn đề về kỹ thuật, dùng mã QR-Code cho 2 ứng dụng, để dùng ứng dụng nào cũng quét. Người dân dùng mã QR-Code ở trên VNEID, PC-COVID, in ra hay là dùng mã QR trên căn cước công dân, mã QR trên thẻ bảo hiểm xã hội thì hiện nay, PC-COVID đã đáp ứng được toàn bộ vấn đề này.



"Về PC-COVID hiện nay đã sẵn sàng. Hiện trên cả nước có 2 triệu điểm quét mã QR-Code PC-COVID. Chúng tôi sẽ làm việc với Bộ Công an để thống nhất để 1/11/2021 dùng chung 1 mã QR-Code cho 2 ứng dụng là VNEID và PC-COVID, 2 bên đều phải quét được nhau, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân", ông Đỗ Công Anh thông tin.