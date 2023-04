Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh thông tin "nóng" về gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay dự án nhà ở xã hội

Quý I/2023 chỉ có 1 dự án nhà ở xã hội được cấp phép

Về nguồn cung nhà ở xã hội, trong quý I/2023, cả nước chỉ có 1 dự án nhà ở xã hội với quy mô 300 căn hộ được cấp phép mới. Bên cạnh đó, có 5 dự án với quy mô 1.908 căn đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai và có 4 dự án nhà ở xã hội với quy mô 934 căn hộ đã hoàn thành xây dựng.

Hiện nay, thị trường có 397 dự án nhà ở xã hội đang triển khai xây dựng với quy mô 453.426 căn, trong đó đang triển khai xây dựng 152 dự án với quy mô 153.426 căn à đang thực hiện thủ tục đầu tư 245 dự án với quy mô 300.000 căn. Nguồn cung hạn chế nên quý I/2023 cũng chỉ có 106.401 giao dịch thành công, so với quý IV/2022 chỉ đạt 65,06% và 61,2% so với quý I/2022.

Nguồn cung mới nhà ở xã hội tiếp tục thiếu trầm trọng trong quý I/2023 (Ảnh: TN)

Liên quan đến danh sách dự án nhà ở xã hội được vay theo gói 120.000 tỷ đồng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết Bộ Xây dựng đã báo cáo Chính phủ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và thúc đẩy gói này. Theo đó, Bộ Xây dựng xin phép uỷ quyền công bố danh mục dự án nhà ở xã hội tại địa phương. Trong đó, các dự án nhà ở xã hội được giao đất, cấp phép… sẽ được UBND tỉnh công bố và ngân hàng căn cứ danh sách sẽ xem xét giải ngân đúng yêu cầu. Việc này sẽ thúc đẩy gói 120.000 tỷ đồng triển khai sớm vào thực tế và xác định đối tượng nhanh nhất.

Cũng theo Bộ Xây dựng, nguồn cung về nhà ở thương mại trong quý I/2023 vẫn còn hạn chế và có xu hướng giảm so với quý IV/2022. Theo đó, số lượng dự án được cấp phép mới trong quý là 17 dự án so với 22 dự án của quý IV/2022 và 39 dự án của quý I/2022; số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai là 52 dự án so với 59 dự án của quý IV/2022 và 56 dự án của quý I/2022; số lượng dự án hoàn thành trong quý là 14 dự án so với 28 dự án của quý IV/2022 và 22 dự án của quý I/2022.

Bộ Xây dựng dừng xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về phát triển nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng cho biết trong tháng 3/2023 đã gửi hồ sơ dự thảo đến các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, tại phiên họp chuyên đề của Chính phủ về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng đã cho phép Bộ Xây dựng dừng việc xây dựng nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp.

Đầu tháng 4/2023, Thủ tướng Chính phủ có công điện về việc nghiêm túc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 13/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững và báo cáo Thủ tướng kết quả triển khai thực hiện. Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030".

Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu chính sách đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội (Ảnh: TN)

Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu xây dựng báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội vào kỳ họp tháng 5 tới.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cho biết sẽ thực hiện kiểm tra hoạt động kinh doanh bất động sản, trong đó có việc rao bán chênh tại các dự án nhà ở xã hội. Đồng thời, đã có văn bản gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố tham mưu các quy định xử phạt hành vi vi phạm.

"Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục yêu cầu các địa phương đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm để thực hiện đúng chính sách. Không để chính sách về nhà ở xã hội bị lợi dụng. Bên cạnh đó sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xây dựng tạo nguồn cung mới cho thị trường", Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh khẳng định.