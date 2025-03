Thủ tướng chỉ đạo đặc biệt với các doanh nghiệp Nhà nước trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, sáp nhập

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 21/3/2025 về nhiệm vụ, giải pháp của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Chỉ thị nêu rõ: Để tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư phát triển của các DNNN, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2025, nhất là góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp Nhà nước (Ảnh: Chinhphu.vn).

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, DNNN, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện hàng loạt giải pháp.

Cụ thể, các Tập đoàn, Tổng công ty doanh nghiệp Nhà nước phải thay đổi, ứng phó nhanh hơn, thích ứng linh hoạt và hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước tiếp tục giữ vị trí, vai trò nòng cốt, phát huy vai trò chủ lực, chủ đạo trong những ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đặc biệt bảo đảm an ninh năng lượng như điện, than, xăng dầu…

Doanh nghiệp Nhà nước phải đi đầu thực hiện 02 mục tiêu chiến lược 100 năm, phấn đấu đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại; thu nhập trung bình cao và tới năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước là nước phát triển, thu nhập cao.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục sáng tạo, thay đổi tư duy, cách làm theo phương châm nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân.

Các Tập đoàn, Tổng công ty, DNNN phải đóng góp nhiều hơn nữa trong rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn, từ đó kiến nghị các giải pháp, đề xuất cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế thông thoáng phù hợp với quy luật của thị trường, trong đó có quy luật giá trị, quy luật cung cầu và quy luật cạnh tranh.

Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp Nhà nước tập trung phát triển các công trình dự án kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, xây dựng đảm bảo tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vốn, phấn đấu vượt kế hoạch được giao, làm tiền đề để dẫn dắt, huy động nguồn vốn đầu tư xã hội.

Thủ tướng chỉ đạo doanh nghiệp Nhà nước phải tiên phong trong hàng loạt lĩnh vực, trong đó có đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ vào doanh nghiệp; tiên phong trong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức.

Đặc biệt, cần tiên phong tạo hàng hóa, sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia, nâng cao giá trị sản phẩm của đất nước.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu chính trị, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó là khẩn trương hoàn thiện thể chế cho hoạt động của bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và chỉ đạo của Trung ương, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với khu vực doanh nghiệp, trong đó có DNNN.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, khẩn trương báo cáo Chính phủ phương án tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; trong đó lưu ý về vấn đề phân cấp phân quyền, công tác cán bộ, chính sách tiền lương, tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp... theo tinh thần là xem xét, đánh giá hiệu quả tổng thể của doanh nghiệp, chấp nhận rủi ro.

“Giao mục tiêu, không cầm tay chỉ việc, tạo thuận lợi để doanh nghiệp phát huy trí tuệ, năng động, tạo không gian cho doanh nghiệp sáng tạo và chịu trách nhiệm trước pháp luật; trường hợp sai phạm thì xử lý theo quy định pháp luật”, Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu triển khai các gói tín dụng ưu đãi để thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế, phát triển nhà ở xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội.