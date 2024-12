Thủ tướng chỉ đạo nóng về Đề án 06, 15 tỉnh nào phải khắc phục những tồn tại về an ninh an toàn? Chỉ đạo nóng của Thủ tướng liên quan Đề án 06, 15 tỉnh cần khắc phục những tồn tại về an ninh an toàn

Trong công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, đến nay vẫn còn 38 nhiệm vụ của Đề án 06 chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của Đề án 06.