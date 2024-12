Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80. Ảnh: BCA

Thủ tướng tham quan một số khí tài tại hội nghị. Ảnh: BCA

Theo đó, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 được tổ chức để tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2024, nhìn lại kết quả 40 năm công tác công an phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024, phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025 trong lực lượng Công an nhân dân.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 diễn ra trong 2 ngày (26 - 27/12).