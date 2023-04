Phát động nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân và đảm bảo ATVSLĐ

Chiều nay (27/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023.

Tới dự Lễ phát động có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, Trưởng Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương...

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, qua 4 năm phối hợp triển khai lễ phát động đã đạt được những kết quả quan trọng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng với lãnh đạo các bộ ngành tham gia lễ phát động Tháng An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023. Ảnh: NN

Năm 2022 với chủ đề "Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng" và "Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", các cấp Công đoàn, ngành LĐTBXH, các cấp, các ngành, doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, toàn diện cả về vật chất, tinh thần, môi trường làm việc an toàn, đảm bảo sức khỏe cho đoàn viên, công nhân lao động. Đã có 10.203 cuộc đối thoại được tổ chức; 11.131 hoạt động cảm ơn thành viên được triển khai; hàng ngàn lượt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, hỗ trợ tiếp sức...

Các hội nghị tập huấn chuyên đề về ATVSLĐ, hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi, thi tay nghề được tổ chức rộng khắp trên toàn quốc; phong trào thi đua "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ", phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa dây chuyền sản xuất được triển khai hưởng ứng sâu rộng đã góp phần cải thiện điều kiện làm việc, sức khỏe NLĐ, giảm bớt tần suất tai nạn lao động và tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trong các ngành có nguy cơ cao…", Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang thông tin.

Phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2022, năm 2023, đã có 100% LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc đã có kế hoạch triển khai thực hiện tháng hành động. Nhiều đơn vị đã tổ chức Lễ phát động tại cơ sở với những nội dung thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị với một số trọng tâm hoạt động như: Ngày hội công nhân, Tuần lễ văn hóa - thể thao; biểu dương cán bộ Công đoàn, đoàn viên tiêu biểu; tặng quà, động viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao Mái ấm Công đoàn…

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đảm bảo việc làm bền vững cho người lao động

Phát biểu tại lễ Phát động, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Thủ tướng cho biết những năm qua, lực lượng lao động nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng.

Hiện nay, có trên 52 triệu NLĐ với nhiều chuyên gia, NLĐ có trình độ ngang tầm khu vực và quốc tế. Lao động Việt Nam từng bước đảm nhiệm được những công việc phức tạp mà trước đây phải cần tới chuyên gia nước ngoài. Chất lượng nguồn nhân lực ngày càng đáp ứng nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp; năng suất lao động được nâng lên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: NN

Hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về lao động tiếp tục được hoàn thiện. Các tiêu chuẩn về lao động cơ bản được bảo đảm, nhất là về vệ sinh, an toàn; những người không may bị tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quan tâm, chăm lo và bảo đảm các chế độ. Tiền lương và thu nhập của NLĐ được cải thiện rõ rệt.

Vai trò của Công đoàn các cấp tiếp tục được phát huy. Đến nay, tổ chức Công đoàn có gần 11 triệu đoàn viên sinh hoạt ở 126 nghìn Công đoàn cơ sở. Tổng LĐLĐ Việt Nam luôn chăm lo đời sống cho NLĐ, góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tổ chức Công đoàn, công nhân lao động cả nước đạt được trong những năm qua, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước.

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, quá trình chuyển đổi số, tự động hóa, sử dụng người máy, trí tuệ nhân tạo... đang làm gia tăng sức ép về cắt giảm giờ làm, việc làm, tác động trực tiếp đến NLĐ. Trong khi đó, việc tuân thủ quy định về ATVSLĐ tại nhiều cơ sở chưa nghiêm; bệnh nghề nghiệp còn diễn biến phức tạp; tình hình tai nạn lao động chưa được cải thiện, vẫn có những vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người, nhất là ở các lĩnh vực xây dựng, điện, khai thác than, khoáng sản và sản xuất, chế biến gỗ, cơ khí luyện kim…

"Đảng, Nhà nước thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ với những vấn đề mà công nhân, NLĐ phải đối mặt; đồng thời luôn quan tâm, ban hành những cơ chế, chính sách để hỗ trợ, tạo điều kiện tốt hơn cho NLĐ", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Khẳng định trong giai đoạn phát triển mới, giai cấp công nhân là một lực lượng xã hội to lớn với vai trò rất quan trọng, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định: "Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp… Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở và phúc lợi xã hội cho công nhân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân… là nhiệm vụ quan trọng".

Để thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân cần cùng nhau hành động với tinh thần thiết thực, hiệu quả; tích cực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo thêm nhiều việc làm và sinh kế cho NLĐ. Đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân… Tạo điều kiện để NLĐ tiếp cận bình đẳng, nhanh chóng, thuận tiện với các chính sách về lao động, việc làm và an sinh xã hội.

Tăng cường nhận thức về tầm quan trọng và triển khai hiệu quả việc bảo đảm ATVSLĐ cho NLĐ và người sử dụng lao động. Tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, chủ động ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, nhất là đối với lao động nữ. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cá nhân và gia đình NLĐ...

Với tổ chức Công đoàn Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tổ chức Công đoàn cần tập trung chăm lo, thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; thường xuyên quan tâm, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao hơn nữa đời sống của công nhân, NLĐ. Đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm ATVSLĐ để công nhân có môi trường thuận lợi cho lao động, sản xuất.

Cùng đó, tổ chức Công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp lực lượng, tuyên truyền để củng cố sức mạnh của giai cấp công nhân; để các đoàn viên nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan và chủ động cùng với Công đoàn các cấp tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình.