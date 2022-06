Tại Quyết định số 4961-QĐ/HNDTW ngày 5/1/2022, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao Ban Xã hội Trung ương Hội chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân một số tỉnh, thành phố, trong đó có Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức nghiên cứu hội thảo khoa học "Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên nông dân".



Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên nông dân tại tỉnh Nghệ An. Ảnh Cảnh Thắng

Theo đó, ông Phạm Văn Đức - Phó Trưởng ban Xã hội Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì "Hội thảo khoa học nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên nông dân tại tỉnh Nghệ An".

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Phạm Văn Đức khẳng định trong giai đoạn hiện nay, việc nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong trồng trọt và chăn nuôi cho hội viên nông dân là vấn đề rất cấp thiết nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời giúp hội viên nông dân đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Ông Phạm Văn Đức, Phó Trưởng ban Xã hội Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì Hội thảo này.

Một trong những mục đích của Hội thảo lần này là tuyên truyền nâng cao nhận thức sức khỏe nguồn nhân lực khu vực nông thôn; thúc đẩy tăng năng suất lao động, xuất khẩu nông sản, tăng giá trị sản phẩm, hàng hóa, tăng thu nhập cho nông dân trong lao động sản xuất nông nghiệp. Giảm tỷ lệ đói nghèo trong xã hội; ổn định đời sống xã hội; góp phần xây dựng công tác hội và phong trào nông dân ngày càng vững mạnh.

Ông Phạm Văn Đức và ông Nguyễn Quang Tùng (phải, Chủ tịch Hội ND tỉnh Nghệ An) chủ trì"Hội thảo khoa học nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên nông dân tại tỉnh Nghệ An". Ảnh: Cảnh Thắng

Tại Hội thảo có nhiều tham luận và ý kiến phát biểu, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động luôn được an toàn, khỏe mạnh nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng "Hướng tới nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".

Qua hội thảo có thể thấy, cơ chế phân cấp, quản lý về máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp của chúng ta chưa được đồng bộ, tại các Bộ ngành TW việc kiểm định chất lượng an toàn các máy móc, thiết bị vật tư phục vụ trong sản xuất nông nghiệp có giao cho Bộ NNPTNT.



Ông Nguyễn Hồ Lâm - Phó chi Cục Trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Nghệ An phát biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: Cảnh Thắng.

Tuy nhiên, tại địa phương, qua nghiên cứu chức năng nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ban hành tại Quyết định số 44/UBND, ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng không có nhiệm vụ này. Như vậy có thể thấy tại địa phương chưa ai quản lý các loại máy móc thiết bị, vật tư phục vụ trong nông nghiệp.

Hội thảo được tổ chức tại Nghệ An nhằm tìm giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc thời gian qua trong đó có tỉnh Nghệ An, để trong thời gian tới Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương, với Chính phủ có những giải pháp để tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động để ngăn chặn, giảm thiểu rủi ro cho mọi đối tượng tham gia lao động sản xuất, trong đó trọng tâm là hội viên nông dân.