Thủ tướng đối thoại với nông dân: Những tâm tư, kiến nghị gì được nông dân gửi tới người đứng đầu Chính phủ?

Gần 2.000 đề xuất, nguyện vọng của nông dân gửi đến Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4817/VPCP-QHĐP ngày 01/8/2022 về Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam hàng năm, ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, hội viên nông dân về các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc; đề xuất, hiến kế các giải pháp tháo gỡ để phục vụ Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2023.

Sau một thời gian tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, đã có gần 2.000 đề xuất, nguyện vọng, kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân, các chuyên gia, nhà khoa học, nhân dân cả nước gửi gắm đến người đứng đầu Chính phủ. Điều này thể hiện niềm tin, kỳ vọng lớn của bà con nông dân tới Đồng chí Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân Việt Nam tại Sơn La năm 2022. Ảnh: Dân Việt

Tổng hợp từ gần 2.000 câu hỏi, ý kiến, đề xuất của cán bộ, hội viên nông dân, cho thấy vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn là những chủ đề nóng hổi, được quan tâm nhiều nhất. Trong đó, nhiều ý kiến bà con nông dân bày tỏ mong muốn, nguyện vọng làm thế nào để phát huy hơn nữa vai trò chủ thể, nòng cốt, trung tâm của người nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn nói chung.

Nội dung các câu hỏi, đề xuất, kiến nghị tới Thủ tướng lần này cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ có chỉ đạo tới các Bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 27/2/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2023; tầm nhìn đến năm 2045; đặc biệt là các lĩnh vực đang được Chính phủ ưu tiên triển khai như phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp sinh thái, thúc đẩy chuỗi liên kết đa giá trị.

Nhiều ý kiến, đề xuất, nguyện vọng quan tâm đến các giải pháp hỗ trợ nông dân khi tham gia Đề án 1 triệu héc- ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long mà Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định ban hành. Vai trò của người nông dân trong thực hiện Chương trình giảm phát thải ròng khí nhà kính của Việt Nam về 0 vào năm 2050 theo cam kết mà Việt Nam đã cùng với 150 nước tham gia ký kết tại Hội nghị biến đổi khí hậu toàn cầu COP 26.

Trong số các ý kiến gửi về, bà con nông dân cũng bày tỏ nhiều sự quan tâm tới một chủ đề thời sự hiện nay, đó là các giải pháp thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi số mạnh mẽ trong nông nghiệp như hỗ trợ, trang bị thiết bị chuyển đổi số, hạ tầng mạng, viễn thông; đặc biệt là công tác tập huấn, thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số.

Về các vấn đề liên quan đến sản xuất, tiêu thụ nông sản, bà con hội viên nông dân đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các đề án về canh tác cà phê, sản xuất tôm theo chuỗi bền vững. Trong đó, nhiều kiến nghị mong muốn Chính phủ ưu tiên hỗ trợ đầu tư vào việc quy hoạch, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung; gắn với xây dựng nhà máy chế biến, tạo chuỗi giá trị bền vững, hài hòa lợi ích giữa người nông dân và doanh nghiệp; thúc đẩy du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có giải pháp, chính sách trong việc xử lý ô nhiễm môi trường ở nông thôn, nhất là ô nhiễm nguồn nước ở sông, kênh mương; tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học chưa khoa học; quy hoạch, phát triển công nghiệp, làng nghề chưa đồng bộ, thiếu tính khả thi… để xây dựng nông thôn thực sự hiện đại, xanh và ngày càng hình thành nhiều miền quê đáng sống.

Bà con hội viên nông dân cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tạo điều kiện và chăm lo tốt hơn nữa đời sống an sinh xã hội cho người nông dân như: Vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau khi dịch chuyển sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ ở khu công nghiệp, ở đô thị hay đi xuất khẩu lao động (do hết hạn hợp đồng, do dịch bệnh, do tuổi tác, sức khỏe, kỹ năng, tay nghề không đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI) quay về nông thôn…

Với chủ đề "Nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững", Hội nghị sẽ diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng các nông dân tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho hơn 10 triệu hộ hội viên nông dân cả nước.

Tham dự Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam, còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; các địa phương để cùng trao đổi, giải đáp các thắc mắc, vấn đề bà con nông dân quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở; đồng thời đưa ra những giải pháp, chiến lược để phát triển trong thời gian tới.