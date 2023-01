Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương cao tốc Nha Trang-Cam Lâm vượt tiến độ 3 tháng

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc dự án Nha Trang - Cam Lâm thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Cùng tham gia đoàn công tác có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại hầm Dốc Sạn, Thủ tướng và đoàn công tác đã kiểm tra tình hình triển khai dự án Nha Trang - Cam Lâm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia dự án tại công trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân thi công hầm Dốc Sạn. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Hầm Dốc Sạn và dự án Nha Trang – Cam Lâm cũng là những địa điểm mà trong chuyến công tác “xuyên Tết, xuyên Việt” đầu năm 2022, Thủ tướng đã tới kiểm tra, đôn đốc, động viên vào đúng mùng 5 Tết. Khi đó, Thủ tướng đề nghị các bên nỗ lực phấn đấu hoàn thành dự án trước 4 tháng.

Cũng tại đây, Thủ tướng và lãnh đạo các bộ đã giải quyết ngay 4 đề xuất của nhà đầu tư, nhà thầu liên quan tới chi phí dự án, vấn đề kỹ thuật, thiết kế… Nhà đầu tư cam kết thi công tuyến đường trở thành một trong những con đường đẹp nhất Việt Nam, với công nghệ tiên tiến, bảo đảm chất lượng, bảo hành 10 năm.

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1 (2017-2020) có tổng chiều dài 652,86 km được chia thành 11 dự án thành phần (3 dự án đầu tư hợp tác công tư PPP và 8 dự án đầu tư công). Hiện dự án thành phần Cao Bồ - Mai Sơn (dài 15,2 km) và dự án thành phần đoạn Cam Lộ - La Sơn (98,3 km) đã đưa vào khai thác; 9 dự án còn lại đang tiếp tục triển khai thi công.

Dự án Nha Trang – Cam Lâm đã bàn giao 49/49,1 km, đạt 99,8%. Dự án cơ bản đáp ứng tiến độ, nhà đầu tư cam kết rút ngắn tiến độ 3 tháng. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Trong đó, dự án cao tốc thành phần Nha Trang - Cam Lâm dài hơn 49 km, đi qua huyện Diên Khánh, Cam Lâm và TP. Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Đây là một trong 3 dự án đầu tư theo hình thức PPP có thời gian xây dựng 2 năm, thời gian vận hành khai thác hoàn vốn khoảng 16 năm 4 tháng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, trong đó phần vốn Nhà nước tham gia khoảng 2.967 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ GTVT) quản lý dự án, Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (Tập đoàn Sơn Hải) là doanh nghiệp đầu tư dự án, dự kiến hoàn thành vào quý III/2023.

Thuộc dự án Nha Trang - Cam Lâm, hầm Dốc Sạn xuyên núi Dốc Sạn qua tỉnh Khánh Hòa là một trong những "mắt xích" quan trọng trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, với chiều dài 1.480 m/2 ống hầm hoàn chỉnh song song, mỗi ống hầm dài hơn 700 m.

Đại diện Tập đoàn Sơn Hải cho biết được sự đồng ý của Thủ tướng trong chuyến công tác năm ngoái, doanh nghiệp đã áp dụng công nghệ mới thi công dải phân cách, tiết kiệm hơn, an toàn hơn. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Theo báo cáo, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án Nha Trang – Cam Lâm đã bàn giao 49/49,1 km, đạt 99,8%. Dự án cơ bản đáp ứng tiến độ, nhà đầu tư cam kết rút ngắn tiến độ 3 tháng. Sản lượng thực hiện các gói thầu xây lắp từ khởi công đến nay khoảng 2.786/4.345 tỷ đồng (đạt 64,1% giá trị hợp đồng).

Ban Quản lý dự án sẽ tiếp tục chỉ đạo doanh nghiệp dự án, nhà thầu thi công gói thầu số 1 tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi, tập trung máy móc, thiết bị, tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công tác đắp nền của gói thầu để thi công móng, mặt đường... đáp ứng tiến độ chung của dự án.

Thủ tướng biểu dương các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công nhân đã làm việc với tinh thần "xuyên Tết". Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đại diện Tập đoàn Sơn Hải cho biết được sự đồng ý của Thủ tướng trong chuyến công tác năm ngoái, doanh nghiệp đã áp dụng công nghệ mới thi công dải phân cách, tiết kiệm hơn, an toàn hơn. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đã bỏ thêm kinh phí để mở rộng phần lề đường so với thiết kế, giúp an toàn hơn. Tuy nhiên, tổng mức đầu tư dự án không thay đổi.

Đi dọc tuyến dự án, Thủ tướng vui mừng trước con đường đang hình thành, nhiều đoạn đã hoàn thiện. Trên công trường đang thi công, Thủ tướng biểu dương các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công nhân đã làm việc với tinh thần "xuyên Tết".

Thủ tướng nhấn mạnh việc thi công phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, tính kỹ thuật, mỹ thuật và môi trường, bảo đảm an toàn lao động cho công nhân và an toàn cho người dân...

Nhiều đoạn đường đã hoàn thiện. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đặc biệt, tại hầm Dốc Sạn, Thủ tướng nhắc lại cách đây 1 năm, trong chuyến công tác xuyên Việt, xuyên Tết, nhà thầu vừa bắt đầu đào qua núi với nhiều khó khăn, thách thức, đến nay hầm đã thông. Thủ tướng vui mừng, đánh giá cao nỗ lực và kết quả này, ghi nhận doanh nghiệp "nói là làm" và làm có hiệu quả, dự án triển khai nhanh.

Thủ tướng chúc doanh nghiệp ngày càng phát triển theo hướng công nghệ cao, trở thành tập đoàn lớn, làm ăn có lãi trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng chúc doanh nghiệp ngày càng phát triển theo hướng công nghệ cao, trở thành tập đoàn lớn, làm ăn có lãi trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng giao Bộ GTVT xem xét, giải quyết ngay các kiến nghị của doanh nghiệp, nhân rộng các kinh nghiệm, bài học tốt đã được thực tiễn chứng minh là đúng; trong đó có việc công bố bảo hành tuyến đường 10 năm, nếu cần thì sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định.

Thủ tướng nhấn mạnh bài học bám sát thực tiễn; nghiên cứu sửa đổi quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch để lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu tốt, đủ năng lực, tâm huyết, nói là làm, tránh tình trạng nhà đầu tư, nhà thầu đã có công trình tốt trong thực tế nhưng lại không được tham gia các dự án với lý do không đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí, như vậy là tiêu chuẩn, tiêu chí có vấn đề.

"Không cài cắm, lợi ích nhóm, làm sao để người làm được ngẩng cao đầu mà làm, công khai, minh bạch, không phải chạy vạy gì cả", Thủ tướng nói.

Doanh nghiệp đã bỏ thêm kinh phí để mở rộng phần lề đường so với thiết kế, giúp an toàn hơn. Tuy nhiên, tổng mức đầu tư dự án không thay đổi. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cần huy động nguồn lực xã hội bằng các hình thức hợp tác công tư để phát triển đất nước, nếu chỉ nguồn lực nhà nước thì không đủ, điều quan trọng là tìm điểm hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, tất cả cùng thắng.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu thưởng phạt nghiêm minh, kịp thời, làm tốt phải thưởng, làm không tốt phải phạt.