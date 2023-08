Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội thành lập Hội Cựu công an nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (CAND), 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng nay (17/8), tại Hà Nội, Hội Cựu CAND Việt Nam tổ chức Đại hội thành lập Hội, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đến dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo địa phương...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự Đại hội thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Vận động thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam nhấn mạnh: Với những nét đặc thù riêng, trưởng thành trong lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu CAND khi về nghỉ hưu vẫn luôn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, của người đảng viên gương mẫu và luôn mong muốn được mang sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm công tác của mình đóng góp một phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tham gia vào các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở.



Cùng với quá trình phát triển của lực lượng CAND suốt 78 năm qua, số lượng cựu CAND ngày càng nhiều lên. Theo thống kê hiện nay có khoảng hơn 110 nghìn cựu công an, mỗi năm bình quân tăng lên gần 10 nghìn người.

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Bộ Công an

Căn cứ theo quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, Nhà nước, xuất phát từ thực tiễn và đề nghị của các Câu lạc bộ Công an hưu trí, năm 2022, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có Tờ trình số 119 trình xin ý kiến và được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chủ trương cho phép thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam theo quy định của pháp luật.



Thực hiện trình tự thành lập Hội theo quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, ngày 7/3/2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 1106 về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Ban Vận động thành lập Hội đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật đề nghị Bộ Nội vụ quyết định cho phép thành lập Hội. Sau khi thẩm định hồ sơ và gửi lấy ý kiến tham gia của các ban, bộ, ngành Trung ương, ngày 1/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 567 về việc cho phép thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam.

Các đại biểu dự Đại hội thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam. Ảnh: Bộ Công an

Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định, Hội Cựu CAND Việt Nam được thành lập là một niềm vui lớn đối với cán bộ, chiến sĩ công an nói chung và các cựu công an, nhất là các đồng chí công an hưu trí nói riêng. Đây là một sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu một mốc son trong việc xây dựng một tổ chức thống nhất để tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ cựu công an. Các đồng chí công an hưu trí khi về nghỉ hưu có một tổ chức để sinh hoạt, gắn kết đồng đội, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND.

Theo quy định của pháp luật, sau khi có quyết định cho phép thành lập Hội, Ban Vận động thành lập Hội phải tiến hành Đại hội thành lập Hội. Ngày 16/8, Đại hội đã diễn ra phiên trù bị với các nội dung bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và tiến hành thảo luận, tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Điều lệ và Phương hướng hoạt động của Hội Cựu CAND Việt Nam.

Tại phiên chính thức của Đại hội hôm nay, các đại biểu sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu CAND Việt Nam; bầu Ban Kiểm tra theo quy định pháp luật; Ban Chấp hành họp lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó Trưởng ban Kiểm tra và thông qua Nghị quyết Đại hội…