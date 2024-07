Thủ tướng yêu cầu quân đội nghiên cứu, ứng phó loại hình chiến tranh công nghệ cao

Ngày 10/7, tại Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài phát biểu chỉ đạo, ghi nhận thành tích của lực lượng quân đội và nêu yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thủ tướng đánh giá, thời gian qua tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; trong nước khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Trong bối cảnh đó, quân đội ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp rất quan trọng vào những kết quả khá toàn diện của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị, sáng 10/7.

Quân đội đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024; trước hết là đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách lớn đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trước mắt và lâu dài; nghiên cứu ứu, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; tiếp tục khẳng định đối ngoại quốc phòng là một trụ cột đối ngoại của Đảng, Nhà nước; góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và quân đội ta, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Quân đội cần thực hiện 3 không

Quân đội đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc; từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân; công tác huấn luyện, diễn tập bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, an toàn; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; đẩy mạnh nghiên cứu nghệ thuật tác chiến, chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao; đầu tư hiệu quả công trình quốc phòng, tạo thế phòng thủ liên hoàn, vững chắc…

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn, đánh giá cao, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích mà Bộ Quốc phòng và toàn quân đạt được, đóng góp rất quan trọng vào những thành tựu chung của cả nước trong thời gian qua; khẳng định, quân đội đã thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ được giao thời gian qua.

Phân tích tình hình thế giới, khu vực, nhất là những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, tình hình càng khó khăn, phức tạp thì nhiệm vụ quân sự, quốc phòng càng nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang và có ý nghĩa rất quan trọng.

Thủ tướng yêu cầu toàn quân thực hiện "3 không" gồm: Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; không bị động, bất ngờ về chiến lược, nhất là đối với các địa bàn chiến lược, đối tác quan trọng, đối tượng nguy hiểm, thế lực thù địch; không để lúng túng, chậm trễ, thiếu kịp thời, thiếu kinh hoạt trong xử lý các vấn đề nổi lên, mới phát sinh.

Hội nghị Quân chính diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang.

Quân đội phải phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng giữ vững an ninh trật tự

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn quân thực hiện 8 nhiệm vụ cụ thể gồm việc rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng để góp phần thực hiện mục tiêu đã được xác định tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc; nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự, tác chiến ứng phó với các loại hình chiến tranh công nghệ cao; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập; năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến.

Quân đội phải phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng giữ vững an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển, nhất là ngăn chặn tàu nước ngoài xâm phạm biển đảo, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định để góp phần sớm rút thẻ vàng IUU của EC; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống; làm tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Quân đội triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ngành hậu cần - kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng; tiên phong trong đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh nghiên cứu, tạo bước đột phá, làm chủ khoa học công nghệ, thiết kế, chế tạo, sản xuất vật tư kỹ thuật, cải tiến, hiện đại hóa, sửa chữa vũ khí, trang bị, khí tài; coi trọng phát triển vũ khí chiến lược, hiện đại; chăm lo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Thủ tướng cũng mong muốn quân đội tiên phong trong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo xu thế chung của thời đại. Do vậy, cần nghiên cứu chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với quân đội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách quân đội, hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa", góp phần củng cố "thế trận lòng dân" vững chắc vì người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, là mục tiêu, động lực và nguồn lực của sự phát triển...

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước tin tưởng và mong muốn cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"; xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.