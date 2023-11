Công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, từ ngày 12/11 đến nay, tại khu vực Trung Bộ đã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt, sạt lở đất, thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Trong đó, tại Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa đặc biệt lớn, tổng lượng mưa trong 24 giờ (từ ngày 14 đến 15 tháng 11) khoảng 800 - 900 mm, gây ngập lụt trên diện rộng, nhất là tại TP.Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy…

Ông Vũ Xuân Thành- Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai phát biểu chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ đêm 15 đến ngày 17/11, tại khu vực Trung Bộ, nhất là Thừa Thiên Huế còn tiếp tục có mưa to đến rất to. Trong bối cảnh những ngày qua đã liên tiếp có mưa lớn kéo dài, hầu hết các hồ chứa cơ bản đã đầy nước, đất bão hòa nước nên nguy cơ cao tiếp tục xảy ra ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là sạt lở đất, lũ quét tại khu vực miền núi, sườn dốc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo, huy động lực lượng tổ chức rà soát, kịp thời phát hiện, chủ động sơ tán, di dời ngay người và phương tiện ở những khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, đặc biệt là tại khu vực bị ngập sâu, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét.

Lực lượng quân đội ở Thừa Thiên Huế giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn trong lũ lớn. Ảnh: Quang Đạo.

Bên cạnh đó, triển khai lực lượng canh gác, kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương, các tỉnh, thành phố quyết định việc cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn; chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục tại các khu vực xảy ra ngập lụt.

Công an phường An Cựu, TP.Huế cõng cụ bà 90 tuổi mắc kẹt trong lũ đến nơi an toàn. Ảnh: C.Q.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh, thành phố cũng được giao phối hợp với các cơ quan có liên quan chủ động chỉ đạo vận hành an toàn các công trình, hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn để bảo đảm an toàn cho công trình, an toàn cho vùng hạ du, không để xảy ra lũ nhân tạo, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du.

Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm đối với các hộ dân có nguy cơ thiếu đói, nhất là những hộ dân buộc phải sơ tán do ngập lụt, sạt lở, các hộ dân ở khu vực bị ngập sâu chia cắt, không để người dân bị đói, rét, không có chỗ ở.

Người dân ở TP.Huế chạy lũ trong sáng 15/11. Ảnh: Trần Hòe.

Các tỉnh, thành phố được giao chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để hỗ trợ người dân sơ tán và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tình huống; chỉ đạo công tác khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, vệ sinh môi trường, khôi phục các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, học tập của học sinh ngay sau khi lũ rút...

Trong chiều 15/11, Đoàn công tác Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống thiên tai do Phó Chánh Văn phòng Vũ Xuân Thành làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Lũ .lớn bất ngờ đã khiến rất nhiều xe ô tô của người dân ở TP.Huế bị ngập nước. Ảnh: Trần Hòe.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, trên địa bàn tỉnh hiện có 14.800 ngôi nhà đang bị ngập với mức độ khác nhau. Dự báo từ chiều 15 - 17/11, trên địa bàn tỉnh vẫn có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100 - 300mm, có nơi trên 400mm. Mực nước trên các sông duy trì ở mức cao trên báo động III, gây ngập lụt trên diện rộng.