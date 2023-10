TT-Huế: Đình chỉ hoạt động hàng chục cơ sở kinh doanh vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Theo tin từ Phòng PCCC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, vừa qua, cơ quan này đã đình chỉ, tạm đình chỉ hàng chục cơ sở kinh doanh vi phạm về PCCC&CNCH.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở có nguy cơ có cháy nổ cao, nhà trẻ, chung cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người cao, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức kiểm tra 378 lượt cơ sở.

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn. Ảnh: CTV.

Qua kiểm tra, đơn vị đã lập biên bản xử lý và đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động 23 cơ sở kinh doanh vi phạm. Trong số 23 cơ sở này có 18 cơ sở bị đình chỉ hoạt động toàn bộ cơ sở và 5 cơ sở bị đình chỉ hoạt động từng hạng mục.

18 cơ sở bị đình chỉ hoạt động toàn bộ đều do chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, như: Công ty TNHH Sản xuất và xuất khẩu gỗ dán QT (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc), Công ty Cổ phần Đầu tư dệt may Thiên An Phúc (Cụm công nghiệp An Hòa, TP.Huế), Trung tâm sự kiện cung lễ hội Thiên Phú (phường Hương Sơ, TP.Huế), Công ty TNHH Việt Hương (Cụm công nghiệp Thủy Phương, thị xã Hương Thủy), quán karaoke Quỳnh Hương (12/12 Lê Thánh Tôn, phường Đông Ba, TP.Huế), cơ sở massage và karaoke Google Sing (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc)...

Đối với các khu chung cư cao tầng ở TP.Huế như chung cư Xuân Phú, chung cư Aranya, chung cư Vicoland, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện các khu chung cư này có một số tồn tại, thiếu sót trong việc bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy nên yêu cầu khắc phục khẩn cấp.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra 62 vụ cháy, trong đó có 40 vụ cháy trong dân sự, gây thiệt hại tài sản hàng chục tỷ đồng.