Liên quan đến hai gói thầu xây lắp có sự tham gia của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Nhà thầu Thuận An) dưới hình thức liên danh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) đã có thông tin cụ thể.

Tập đoàn Thuận An vẫn thi công bình thường 2 gói thầu của dự án trọng điểm

Đối với gói thầu XL2 xây dựng hầm HC2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, nhà thầu Thuận An tham gia liên danh cùng 2 nhà thầu xây lắp khác để thực hiện hợp đồng. Tổng giá trị hợp đồng hơn 262 tỷ đồng. Trong đó, nhà thầu Thuận An có tỷ lệ liên danh 40% tương đương hơn 105 tỷ đồng.

Dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: A.T

Gói thầu thi công từ tháng 4/2020 cho đến nay. Hiện nhà thầu vẫn duy trì nhân công, thiết bị thi công bình thường tại công trường, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ công trình trong quý 3/2024.

Gói thầu XL5 xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua thành phố Thủ Đức (từ Km23+550 đến Km25+985) thuộc dự án thành phần 1 xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc).

Tại gói thầu này, nhà thầu Thuận An tham gia liên danh cùng 8 nhà thầu xây lắp khác để thực hiện hợp đồng. Tổng giá trị hợp hợp đồng hơn 2.300 tỷ đồng. Trong đó, nhà thầu Thuận An có tỷ lệ liên danh 26,5% của hợp đồng, tương đương hơn 610 tỷ đồng.

Dự án đường Vành đài 3 qua TP.Thủ Đức. Ảnh: AT

Theo Ban Giao thông, gói thầu này đang ở giai đoạn bắt đầu thi công và đến nay, nhà thầu Thuận An vẫn duy trì nhân công, thiết bị thi công bình thường tại công trường.

Chủ đầu tư sẵn sàng chấm dứt hợp đồng với Thuận An nếu không đảm bảo tiến độ

Ban Giao thông cũng cho biết, ngày 17/4, đơn vị nhận được văn bản của Tập đoàn Thuận An về việc thông báo ông Trần Đức Khoa – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An được ủy quyền điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà thầu Thuận An (thực hiện tất cả quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật) kể từ ngày 5/4.

Sau khi nhận được văn bản nêu trên, Ban Giao thông đã có văn bản gửi nhà thầu Thuận An, đề nghị nhà thầu này có thông tin chi tiết về pháp nhân, pháp lý, tài chính, kế hoạch hoạt động của công ty trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Ban Giao thông đề nghị nhà thầu Thuận An báo cáo cho chủ đầu tư kế hoạch chi tiết để đảm bảo tiếp tục triển khai thi công phần việc thuộc gói thầu XL2 thuộc dự án đầu tư xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và gói thầu XL5 xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua thành phố Thủ Đức trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, chủ đầu tư sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhà thầu Thuận An duy trì nhân lực, thiết bị; đảm bảo tiến độ thi công tại công trường của 2 gói thầu theo điều kiện hợp đồng và chuẩn bị sẵn sàng cho phương án dự phòng là sẽ chấm dứt hợp đồng, chuyển khối lượng thi công còn lại của nhà thầu Thuận An cho các thành viên liên danh nếu Thuận An không đảm bảo khối lượng, tiến độ thi công theo yêu cầu hoặc không thể tiếp tục thi công trong thời gian tới.