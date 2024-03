Ngày 15/3, tờ Spotv News đưa tin, Ryu Jun Yeol và Han So Hee có tin đồn hẹn hò. Thông tin này xuất phát từ một bài đăng trên mạng. Người này cho biết đã nhìn thấy hai ngôi sao Hàn Quốc đi du lịch cùng nhau tại Hawaii. "Cặp diễn viên hàng đầu Hàn Quốc đang thưởng ngoạn cạnh bể bơi của một khách sạn", người này nói và nhắc đến hai bộ phim mà Ryu Jun Yeol (Reply 1988) và Han So Hee (Nevertheless) tham gia.

Ngay sau đó, công ty quản lý của cả hai nghệ sĩ đã phản ứng trước đồn đoán trái chiều. Họ thừa nhận rằng, Ryu Jun Yeol và Han So Hee đang ở Hawaii, nhưng không trả lời về việc hẹn hò.

Công ty quản lý C-Jes Studios của Ryu Jun Yeol nói: "Đúng là Ryu Jun Yeol đang ở Hawaii để chụp ảnh. Nhưng đây là hoạt động cá nhân nên chúng tôi mong bạn bè tôn trọng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ không đề cập đến các tin đồn về đời tư. Xin hãy thông cảm!".

Thực hư chuyện Han So Hee là "tiểu tam"?

Han So Hee và Ryu Jun Yeol được cho là đang hẹn hò. Ảnh: Spotv.

Một người hâm mộ khác khẳng định rằng, họ đã gặp Han So Hee và Ryu Jun Yeol dạo chơi cùng nhau ở hồ bơi của một khách sạn. Theo người này, nhiều du khách khác cũng đã thấy được những khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi này. Khách sạn mà họ nghỉ có giá lên đến 800.000 won (tương đương 14,8 triệu đồng).

Thông tin về việc Han So Hee và Ryu Jun Yeol hẹn hò đã khiến nhiều người choáng váng, vì trước đó, họ chưa từng tương tác. Theo một nguồn tin, Han So Hee và Ryu Jun Yeol được mời tham gia bộ phim kinh dị Delusion, vì vậy một số người nghĩ rằng, cặp đôi có thể đang ghi hình cho dự án mới.

Trước khi tin đồn hẹn hò của Han So Hee bùng nổ, Ryu Jun Yeol đã chia tay bạn gái của mình sau 7 năm yêu đương là Hyeri vào tháng 11/2023. Thật bất ngờ, ngay sau khi tin tức về việc Ryu Jun Yeol hẹn hò với Han So Hee xuất hiện, Hyeri đã đăng một bức ảnh của khu nghỉ dưỡng cùng với chú thích "Thú vị quá". Mỹ nhân sinh năm 1994 cũng đã unfollow bạn trai cũ của mình trên Instagram.

Hyeri đang story đầy ẩn ý trên IG cá nhân. Ảnh: Nates.

Hành động này của nữ diễn viên đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng. Nhiều người nghĩ rằng, Hyeri đang "trả đũa" cho bạn trai cũ của mình, anh ta đã có người yêu mới ngay sau khi chia tay cô. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng, điều này chỉ là sự trùng hợp. Trên mạng xã hội của Hàn Quốc, nhiều người cũng bày tỏ sự đồng cảm với Hyeri: "Hyeri đã dành quá nhiều năm cho một mối quan hệ vô nghĩa như vậy, chỉ để thấy anh ta tiếp tục cuộc sống mới ngay sau khi bỏ rơi cô ấy"; "Hyeri à, lần sau hãy chọn một người đàn ông đẹp trai hơn nhé!"; "Đáng thương cho Duksun (tên nhân vật của Hyeri trong Reply 1988)"...

Ryu Jun Yeol và Hyeri từng là một trong những cặp đôi "phim giả tình thật" được yêu thích nhất trong làng giải trí Hàn Quốc. Hai ngôi sao đã hợp tác trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Reply 1988".

Ryu Jun Yeol và Hyeri từng yêu nhau 7 năm. Ảnh: Chosun.

Trong thời kỳ lãng mạn, Ryu Jun Yeol và Hyeri luôn động viên, hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp. Nam diễn viên Ryu thường xuyên đưa ra ý kiến về diễn xuất cho bạn gái cũ của mình, là một bệ đỡ tinh thần cho thành viên của nhóm Girl's Day mọi lúc mọi nơi. Trong khi đó, Hyeri cũng rất quan tâm đến Ryu Jun Yeol, thậm chí còn tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho anh tại phim trường. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã chấm dứt vào tháng 11/2023.

Ryu Jun Yeol (sinh năm 1986) được coi là một trong những tài tử tài năng của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc. Anh nổi tiếng với nhiều bộ phim ăn khách như: "Reply 1988", "Lucky Romance", "Lost"...

Năm 2023, với vai diễn trong phim "Dạ điểu", Ryu Jun Yeol đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Baeksang 2023.

Han So Hee (sinh năm 1994), kém tuổi Ryu Jun Yeol 8 tuổi, được biết đến là một trong những ngôi sao hàng đầu của thế hệ 8X trong làng giải trí Hàn Quốc hiện nay. Cô hoạt động với vai trò người mẫu và diễn viên trong nhiều MV âm nhạc.

Han So Hee nổi tiếng với nhan sắc ma mị. Ảnh: Chosun.

Với khán giả Việt Nam, Han So Hee trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn "tiểu tam" trong phim "Thế giới hôn nhân", "Nàng bướm" Nabi trong "Dẫu biết", và "đả nữ" Ji Woo trong bộ phim "Tên của tôi".

Không chỉ là một diễn viên đa tài, Han So Hee còn được đánh giá cao với vẻ đẹp ma mị, ngọt ngào kết hợp với chút lạnh lùng cá tính, làm say đắm lòng người. Cô cũng là một trong những mỹ nhân Hàn Quốc được các thương hiệu thời trang quốc tế ưa chuộng trong thời gian gần đây.